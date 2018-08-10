Российские военные уничтожили два дрона боевиков в районе базы Хмеймим

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили два беспилотника, запущенных в направлении авиабазы Хмеймим с подконтрольной боевикам территории в провинции Латакия, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим было обнаружено два беспилотных летательных аппарата, запущенных с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия", — сказал он.

Цыганков уточнил, что штатными зенитными огневыми средствами воздушные цели были уничтожены на удалении от авиабазы.

"Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", — добавил он.

Цыганков напомнил, что российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.