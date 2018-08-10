Иорданский депутат заявил о необходимости разморозить отношения с Сирией

АММАН, 10 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Иордания и Сирия должны максимально быстро разморозить отношения на правительственном уровне в интересах обоих государств, рассказал в интервью РИА Новости иорданский депутат Набиль Хишам.

"Сегодня нет оснований у Иордании препятствовать возвращению сирийских беженцев и открытию границ с Сирией. Эта две главные задачи. Иорданско-сирийские отношения заморожены в морозилке. В этих отношениях пока не было оттепели. На Иорданию было оказано большое давление для военного участия Иордании в Сирии. Однако Иордания ограничилась действиями на своей территории, сохраняя отношения с Дамаском. Сегодня отношения между Сирией и Иорданией отчасти прерваны, нет ежедневного взаимодействия на уровне правительств. Поэтому сегодня вопрос по возвращению беженцев обсуждается через российскую сторону", — сказал Хишам.

По словам депутата, дипломатические отношения между двумя странами не прекращались. Иордания в сирийском конфликте доверяет России, и поэтому на сегодняшний день все вопросы, связанные с возвращением беженцев, Амман предпочитает обсуждать через РФ.

"Я думаю, большая часть сирийцев вернется. Не желающих вернуться беженцев можно поделить на два лагеря. Одни знают, что совершали преступления, нарушали закон и возвращаться они не будут. Вторая группа из числа тех, кто изначально ничего не имела в Сирии — без дома и работы. Таким людям выгодней остаться в Иордании, где им как беженцам предоставляют все необходимые для жизни условия",- отметил собеседник агентства.

По мнению депутата, Дамаск не заинтересован в быстром возвращении беженцев, так как сирийские власти должны предоставить прежде всего все необходимые условия, а для этого надо восстановить дома, инфраструктуру поселений, обеспечить людей работой, а детей —местами в школах.

"Я думаю, данный вопрос не решится за недели, он может растянуться на месяцы, может, и год, и три", — добавил Хишам.

Иордания за время сирийского кризиса приняла у себя порядка полутора миллионов сирийских граждан. При численности населения страны в четыре миллиона большой поток беженцев негативно сказался на экономике и безопасности страны, выросла безработица среди иорданцев. Большая часть беженцев проживает в крупных городах. На севере страны близ сирийской границы расположен крупнейший в регионе лагерь для беженцев – "Заатари", в котором проживает 80 тысяч человек. Несмотря на все трудности, связанные с сирийскими беженцами, официальный Амман неоднократно заявлял, что не намерен принудительно возвращать беженцев в Сирию, руководство Иордании выступает за добровольное возвращение граждан на родину при условиях гарантий безопасности и благоустройства.

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