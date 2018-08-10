Военная полиция России выставит посты у демилитаризованной зоны на Голанах

ЭЛЬ-ВЕСИЯ (Сирия), 10 авг – РИА Новости. Военная полиция РФ выставит восемь постов вблизи демилитаризованной зоны у Голанских высот на сирийско-израильской границе, сообщил замкомандующего группировкой российских войск в Сирии по военной полиции полковник Виктор Зайцев.
"Мы сейчас находимся в Эль-Весии, провинция Эль-Кунейтра, где выставлен первый стационарный наблюдательный пост российской военной полиции. В дальнейшем будет выставлено еще семь постов. Все они будут являться гарантом безопасности для мирных жителей провинции Эль-Кунейтра", — сказал он.
В свою очередь замкомандующего группировкой генерал-лейтенант Сергей Кураленко отметил, что посты выставят перед демилитаризованной зоной, которую контролируют силы ООН.
"Подчеркиваю, что в демилитаризованной зоне постов российской военной полиции не будет. Посты обеспечат мир в районах Сирии, а точнее в провинции Эль-Кунейтра", — добавил он.
Генерал заявил, что российский флаг на данной территории будет гарантировать мирному населению, что "мир на эту землю пришел навсегда".
Резолюцией ООН аннексия была признана незаконной, затем часть территории Голанских высот и населенный пункт Кунейтра были возвращены Сирии на условиях демилитаризации этой зоны и размещения там миссии ООН. В начале августа миссия ООН в сопровождении российской военной полиции впервые с 2011 провела патрулирование зоны, заехав в нее с территории Сирии. Второе патрулирование силы ООН провели без сопровождения военных РФ.
До этого силы ООН, штаб которых находится в Дамаске, были вынуждены для патрулирования этой территории ездить через Ливан, поскольку сирийская часть демилитаризованной зоны находилась под контролем боевиков.
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