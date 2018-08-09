В ООН считают, что конфликт в Сирии подходит к концу

ЖЕНЕВА, 9 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН не нашла в Сирии ни одного района, который в настоящее время можно было бы назвать осажденным, конфликт в стране подходит к концу, заявил на брифинге советник по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

"Мы начинаем видеть конец этого конфликта… На сегодня ООН не видит ни одного района, который попадал бы под категорию осажденных", — сказал он.

По его словам, боевые действия также практически закончили на юго-западе Сирии, и ООН теперь может доставить помощь в большее количество районов страны.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>