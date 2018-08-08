В ООН подсчитали ущерб Сирии от военных действий

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Ущерб для экономики Сирии за семь лет военный действий составил почти 400 миллиардов долларов, заключили эксперты комиссии ООН для Западной Азии (ЭСКЗА).

К такому выводу эксперты пришли по итогам двухдневной встречи, посвященной методам постконфликтного восстановления страны. Она проходила 7-8 августа в Бейруте.

"Дискуссия была сфокусирована на оценке объема ущерба для физического капитала и его распределения в секторах экономики, который, согласно экспертам ЭСКЗА, составил более 388 миллиардов долларов США", — говорится в пресс-релизе по итогам встречи.

Отмечается, что эти данные не включают такие важные факторы как человеческие потери и отток квалифицированной рабочей силы из страны в связи с военными действиями.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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