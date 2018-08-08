В ООН подсчитали ущерб Сирии от военных действий

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Ущерб для экономики Сирии за семь лет военный действий составил почти 400 миллиардов долларов, заключили эксперты комиссии ООН для Западной Азии (ЭСКЗА).
"Дискуссия была сфокусирована на оценке объема ущерба для физического капитала и его распределения в секторах экономики, который, согласно экспертам ЭСКЗА, составил более 388 миллиардов долларов США", — говорится в пресс-релизе по итогам встречи.
Отмечается, что эти данные не включают такие важные факторы как человеческие потери и отток квалифицированной рабочей силы из страны в связи с военными действиями.
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