В провинции Дамаск началось строительство микрорайона для молодых семей

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Строительство нового микрорайона для молодых семей началось в сирийской провинции Дамаск, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

"В населенном пункте Димас провинции Дамаск началось строительство нового микрорайона для молодых семей, в котором планируется возвести шестнадцать домов на 832 квартиры", — сказал Мизинцев на заседании межведомственного штаба по возвращению беженцев в Сирию.

Он также отметил, что большую работу по оказанию гуманитарной помощи выполняют сотрудники сирийского общества Красного полумесяца. Так, на прошлой неделе ими доставлено пять тысяч продуктовых наборов в освобожденные районы провинции Кунейтра.

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