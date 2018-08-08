Возвращение беженцев Сирию и роль России: мнение иорданского депутата

АММАН, 8 авг – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Возвращение всех сирийских беженцев на родину может занять годы, основной задачей является налаживание прямого взаимоотношения между правительствами Иордании и Сирии и странами региона в целом, считает иорданский депутат, заместитель председателя комитета по трудоустройству Халед Рамадан.

"Числа, предоставленные Россией по беженцам от семи государств: Сирия, Иордания, Ливан, Ирак, Египет, Ливия и европейские страны, эта цифра эквивалентна 1007060 граждан Сирии, готовых вернуться. Такое количество в рамках безопасности обязывает эти страны политически открыться друг другу. Это общий интерес, в том числе Сирии и Иордании. Возможно, этот процесс займет не месяцы, а годы", — рассказал в интервью РИА Новости Рамадан.

Депутат подчеркнул, что Россия играет большую роль в данном вопросе и в обстановке в регионе в целом. "Мы за укрепление позиции России в регионе не потому, что нам просто нравится Москва и Санкт-Петербург, а потому, что это в личных интересах наших государств (Сирии и Иордании). Интерес заключается в региональном равновесии. В конечном итоге это экономический интерес в противовес присутствия и действий США здесь", — рассказал он.

Рамадан отметил, что Россия начала работу по возвращению сирийских беженцев, ведя диалог с Сирией, Ливаном и Иорданией. Правительство Иордании, в свою очередь, по мнению депутата, считает, что условия для данного процесса пока не обеспечены.

Политическое решение

"Иорданское правительство не должно ограничиваться диалогом через Россию или любую другую сторону. Иордания должна начать прямой диалог с сирийским правительством, не только в вопросе возвращения беженцев, но и об открытии границ. Пограничный переход Джабер-Насиб является главным экономическим направлением", — сказал Рамадан.

Собеседник агентства рассказал, что на сегодняшний день иорданское правительство сформировало рабочую группу из МВД, министерства транспорта, труда и представителей органов безопасности. Они изучают положение дел на границе – готовность приема и отправки грузов. Однако в этом вопросе дело остается за политическим решением. "Я как парламентарий призываю иорданское правительство ускорить открытие границ и начать прямые политические взаимоотношения с сирийским правительством", — сказал он.

Рамадан напомнил, что политические официальные переговоры между Амманом и Дамаском еще не начались. Правительство Иордании изучает комплексно вопрос возвращения беженцев и открытие границы и все переговоры об этом идут пока через Россию.

"Мы как депутаты уверены в необходимости присутствия России в регионе, так как это создает баланс здесь в противовес вмешательствам США в регионе. Есть интерес арабов в присутствии России. Мы не должны зацикливаться на прошлом – 2011–2012 годах. Сейчас есть Сирийское государство и Иорданское государство, и они должны лоббировать возобновления межправительственных взаимоотношений, и не только в вопросе беженцев, есть еще экономические интересы – производство и торговля. Есть целый перечень компаний, завязанных на Сирии и Иордании. Промедление со стороны правительства Иордании негативно сказывается на интересах народа", — считает иорданский политик.

Роль международного сообщества

Рамадан подчеркнул, что дипломатические отношения между Иорданией и Сирией никогда не прекращались. Группа иорданских депутатов, представляющая народную дипломатию, выступила с инициативой посетить Дамаск до конца августа. "Их роль ограничена в сближении точек зрения, однако решающая роль все-таки за правительством", — пояснил он.

Рамадан считает, что данный вопрос — это не выбор, а необходимость в интересах Иордании. Возвращение более миллиона беженцев в Сирию не может быть обеспечено лишь переговорами через Москву.

"На сегодняшний день тысячи незарегистрированных граждан в Иордании пытаются легализоваться через международные организации, так как при возвращении на родину они хотят получить международные гарантии их безопасности и нормальных условий для жизни. Так как по данному вопросу ни Сирия, ни Иордания не могут нести ответственность самостоятельно. Мы говорим о возвращении порядка 2 миллионов граждан в разрушенные войной города и села, поэтому данный вопрос нуждается в масштабной логистической поддержке, а также в координации по вопросам безопасности. Так же, как население и правительство Иордании в последние месяцы опасалось, что под видом беженцев на ее территорию проникнут радикалы и сторонники террористов, сирийское руководство сегодня опасается обратного процесса", — сказал Рамадан.

Борьба с идеологией ИГ*

По словам депутата, есть вероятность создания новых поселений от сирийского Ат-Танфа на границе с Иорданией до границы с Турцией на севере страны. В новые пограничные поселения, по мнению политика, могут быть расселены сирийцы из южных провинций и из пограничного лагеря беженцев Рукбан, который на сегодняшний день находится на контролируемой США территории.

"Есть опасения, что эти населенные пункты станут новыми центрами радикальной идеологии. Если кто-то думает что с ИГ* покончено, то он просто слепой. Спящие ячейки этой террористической идеологии проникли как в политические, так и в социальные и военные слои общества. Решение данной проблемы не может быть ограничено возвращением беженцев на родину или укреплением позиций сирийской армии на юге. Данный вопрос должен решаться глобальными реформами в области образования и культуры. Так как провалы в образовании и рост безработицы создают благоприятный климат для распространения радикальной идеологии… Самое главное — это прервать финансовые потоки террористических организаций в регионе", — пояснил Рамадан.

Иордания за время сирийского кризиса приняла у себя порядка полутора миллионов сирийских граждан. При численности населения страны в четыре миллиона большой поток беженцев негативно сказался на экономике и безопасности страны, выросла безработица среди иорданцев. Большая часть беженцев проживает в крупных городах. На севере страны близ сирийской границы расположен крупнейший в регионе лагерь для беженцев – "Заатари", в котором проживает 80 тысяч человек. Несмотря на все трудности, связанные с сирийскими беженцами, официальный Амман неоднократно заявлял, что не намерен принудительно возвращать беженцев в Сирию, руководство Иордании выступает за добровольное возвращение граждан на родину при условиях гарантий безопасности и благоустройства.

* Террористическая организация, запрещенная в России.