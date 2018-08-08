РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Возвращение беженцев Сирию и роль России: мнение иорданского депутата

(обновлено: 14:42 08.08.2018)
02040
© Фото : SANAМестные жители возвращаются в свои дома в Сирии. Архивное фотоМестные жители возвращаются в свои дома в Сирии. Архивное фото
© Фото : SANA

АММАН, 8 авг – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Возвращение всех сирийских беженцев на родину может занять годы, основной задачей является налаживание прямого взаимоотношения между правительствами Иордании и Сирии и странами региона в целом, считает иорданский депутат, заместитель председателя комитета по трудоустройству Халед Рамадан.

Сирийская семья на границе с Иорданией в провинции Дераа
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Миллионы возвращаются в Сирию, Америка в растерянности
"Числа, предоставленные Россией по беженцам от семи государств: Сирия, Иордания, Ливан, Ирак, Египет, Ливия и европейские страны, эта цифра эквивалентна 1007060 граждан Сирии, готовых вернуться. Такое количество в рамках безопасности обязывает эти страны политически открыться друг другу. Это общий интерес, в том числе Сирии и Иордании. Возможно, этот процесс займет не месяцы, а годы", — рассказал в интервью РИА Новости Рамадан.

Депутат подчеркнул, что Россия играет большую роль в данном вопросе и в обстановке в регионе в целом. "Мы за укрепление позиции России в регионе не потому, что нам просто нравится Москва и Санкт-Петербург, а потому, что это в личных интересах наших государств (Сирии и Иордании). Интерес заключается в региональном равновесии. В конечном итоге это экономический интерес в противовес присутствия и действий США здесь", — рассказал он.

Рамадан отметил, что Россия начала работу по возвращению сирийских беженцев, ведя диалог с Сирией, Ливаном и Иорданией. Правительство Иордании, в свою очередь, по мнению депутата, считает, что условия для данного процесса пока не обеспечены.

Политическое решение

Флаг Сирии в Дамаске. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
В Дамаске запустили программу помощи вернувшимся беженцам
"Иорданское правительство не должно ограничиваться диалогом через Россию или любую другую сторону. Иордания должна начать прямой диалог с сирийским правительством, не только в вопросе возвращения беженцев, но и об открытии границ. Пограничный переход Джабер-Насиб является главным экономическим направлением", — сказал Рамадан.

Собеседник агентства рассказал, что на сегодняшний день иорданское правительство сформировало рабочую группу из МВД, министерства транспорта, труда и представителей органов безопасности. Они изучают положение дел на границе – готовность приема и отправки грузов. Однако в этом вопросе дело остается за политическим решением. "Я как парламентарий призываю иорданское правительство ускорить открытие границ и начать прямые политические взаимоотношения с сирийским правительством", — сказал он.

Рамадан напомнил, что политические официальные переговоры между Амманом и Дамаском еще не начались. Правительство Иордании изучает комплексно вопрос возвращения беженцев и открытие границы и все переговоры об этом идут пока через Россию.

"Мы как депутаты уверены в необходимости присутствия России в регионе, так как это создает баланс здесь в противовес вмешательствам США в регионе. Есть интерес арабов в присутствии России. Мы не должны зацикливаться на прошлом – 2011–2012 годах. Сейчас есть Сирийское государство и Иорданское государство, и они должны лоббировать возобновления межправительственных взаимоотношений, и не только в вопросе беженцев, есть еще экономические интересы – производство и торговля. Есть целый перечень компаний, завязанных на Сирии и Иордании. Промедление со стороны правительства Иордании негативно сказывается на интересах народа", — считает иорданский политик.

Роль международного сообщества

Сирийские беженцы. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Большинство беженцев, покинувших Эль-Ганто в Хомсе, вернулись домой
Рамадан подчеркнул, что дипломатические отношения между Иорданией и Сирией никогда не прекращались. Группа иорданских депутатов, представляющая народную дипломатию, выступила с инициативой посетить Дамаск до конца августа. "Их роль ограничена в сближении точек зрения, однако решающая роль все-таки за правительством", — пояснил он.

Рамадан считает, что данный вопрос — это не выбор, а необходимость в интересах Иордании. Возвращение более миллиона беженцев в Сирию не может быть обеспечено лишь переговорами через Москву.

"На сегодняшний день тысячи незарегистрированных граждан в Иордании пытаются легализоваться через международные организации, так как при возвращении на родину они хотят получить международные гарантии их безопасности и нормальных условий для жизни. Так как по данному вопросу ни Сирия, ни Иордания не могут нести ответственность самостоятельно. Мы говорим о возвращении порядка 2 миллионов граждан в разрушенные войной города и села, поэтому данный вопрос нуждается в масштабной логистической поддержке, а также в координации по вопросам безопасности. Так же, как население и правительство Иордании в последние месяцы опасалось, что под видом беженцев на ее территорию проникнут радикалы и сторонники террористов, сирийское руководство сегодня опасается обратного процесса", — сказал Рамадан.

Борьба с идеологией ИГ*

По словам депутата, есть вероятность создания новых поселений от сирийского Ат-Танфа на границе с Иорданией до границы с Турцией на севере страны. В новые пограничные поселения, по мнению политика, могут быть расселены сирийцы из южных провинций и из пограничного лагеря беженцев Рукбан, который на сегодняшний день находится на контролируемой США территории.

Разрушенные дома в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Лавров рассказал, как США относятся к сотрудничеству по беженцам из Сирии
"Есть опасения, что эти населенные пункты станут новыми центрами радикальной идеологии. Если кто-то думает что с ИГ* покончено, то он просто слепой. Спящие ячейки этой террористической идеологии проникли как в политические, так и в социальные и военные слои общества. Решение данной проблемы не может быть ограничено возвращением беженцев на родину или укреплением позиций сирийской армии на юге. Данный вопрос должен решаться глобальными реформами в области образования и культуры. Так как провалы в образовании и рост безработицы создают благоприятный климат для распространения радикальной идеологии… Самое главное — это прервать финансовые потоки террористических организаций в регионе", — пояснил Рамадан.

Иордания за время сирийского кризиса приняла у себя порядка полутора миллионов сирийских граждан. При численности населения страны в четыре миллиона большой поток беженцев негативно сказался на экономике и безопасности страны, выросла безработица среди иорданцев. Большая часть беженцев проживает в крупных городах. На севере страны близ сирийской границы расположен крупнейший в регионе лагерь для беженцев – "Заатари", в котором проживает 80 тысяч человек. Несмотря на все трудности, связанные с сирийскими беженцами, официальный Амман неоднократно заявлял, что не намерен принудительно возвращать беженцев в Сирию, руководство Иордании выступает за добровольное возвращение граждан на родину при условиях гарантий безопасности и благоустройства.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий

Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена