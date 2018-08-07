Одна из крупнейших в Сирии фабрик по производству ниток возобновила работу

ЛАТАКИЯ (Сирия), 7 авг – РИА Новости. Одна из крупнейших фабрик в Сирии по производству хлопковых ниток возобновила работу в Латакии после освобождения этой провинции от незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил директор фабрики Назер Бермиш.
Директор отметил, что их продукция востребована не только на территории страны, но и за рубежом — даже при том, что фабрика в настоящее время работает на треть от своей мощности, 20% готового товара уходит на экспорт.
На фабрике высокий уровень автоматизации производства, однако не остались без работы и люди — на ней сейчас трудятся около 2,5 тысячи человек. Она обеспечила работой не только жителей Латакии, но и беженцев из Идлиба, который пока остается под контролем боевиков, а также из Дейр-эз-Зора, где во время войны закрылись многие мануфактуры.
"Два года назад наш дом в Идлибе окружили террористы, держали нас без еды и воды, но нам удалось бежать. Мы приехали в Латакию, и сейчас я работаю на фабрике, а дети ходят в школу. Если бы нас не приняли тут — мы бы погибли", — рассказала работница производства Эльхам Бахмуш.
Бои сирийской армии при поддержке Воздушно-космических сил РФ с незаконными вооруженными формированиями проходили в 2015-2016 годах. Операция по освобождению этой территории была завершена в начале 2016 года.
В настоящее время в провинцию продолжают возвращаться беженцы, которые вынуждены были уехать отсюда из-за боевиков.