ЭЛЬ-ГАНТО (Сирия), 7 авг – РИА Новости. Большинство беженцев из города Эль-Ганто в сирийской провинции Хомс, которые бежали во время нахождения в нем боевиков, вернулись в свои дома после освобождения населенного пункта. Об этом рассказал глава администрации города Абдусалям Джехвад.

"В нашем городе до войны проживало около 16 тысяч человек, сейчас 13 тысяч — это очень хороший показатель, люди возвращаются ежедневно", — сообщил он.

Он добавил, что власти также начинают восстановление инфраструктуры города, разрушенной войной. "Государство помогает нам, в первую очередь необходимо восстановить инфраструктуру — дать людям воду и электричество", — отметил глава администрации.

Для многих беженцев возвращение в родной город — настоящий праздник, а для их детей это шанс впервые побывать дома. "Мой сын родился в лагере для беженцев, он еще не знает, что такое свой дом. В годы войны мы не могли нормально питаться, иногда у нас не было крыши над головой, но теперь все это закончилось", — рассказал вернувшийся с семьей в Эль-Ганто Абшелям Мони.

Сейчас Мони разводит домашнюю птицу, которая служит для его ребенка и жены источником пропитания. Живут они не богато, однако глава семейства не расстраиваться этому и надеется на будущее. "Мы начинаем новую жизнь", — добавил Мони.

А семья Абдельнасара Эбры уже начинает восстанавливать свой дом. "Мы вернулись домой и государство сразу же помогло нам с восстановлением дома. Моя жена нуждается в лечении — мы уже получили направление в больницу в Хомсе", — рассказал Эбра.

Кроме того, в городе уже возобновил работу рынок, а это значит, что мирная жизнь вернулась в населенный пункт.

Город Эль-Ганто находится вблизи столицы провинции Хомс и во время боевых действий он оказался на линии соприкосновения боевиков и правительственной армии и сильно пострадал.

Позже в провинции Хомс при участии России была создана зона деэскалации конфликта. В мае в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил РФ заявили, что освобождение территории зоны деэскалации было обеспечено путем переговоров и было осуществлено без ведения боевых действий. Это позволило полностью исключить жертвы среди мирных жителей.

В настоящее время в Хомс и другие провинции Сирии продолжают возвращаться беженцы как с территории страны, так и из сопредельных государств — Ливана, Турции и Иордании.

3 августа в Национальном центре управления обороной РФ состоялось заседание Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии. Согласно материалам заседания, в ближайшие месяцы на территорию страны должны вернуться около миллиона человек.

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