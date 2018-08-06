В провинции Дамаск прошли многотысячные концерты и ярмарки

ЗАБАДАНИ/БЛУДАН (Сирия), 6 авг — РИА Новости. Многотысячные концерты и ярмарки прошли в городах Забадани и Блудан в провинции Дамаск в Сирии в честь освобождения этих территорий от незаконных вооруженных формирований.
Глава администрации отметил, что праздничная ярмарка не станет единовременным событием, а будет проходить регулярно. "Теперь праздник освобождения мы будем отмечать ежегодно в этот день", — сказал он.
Ад-Далати добавил, что сейчас в город также продолжают возвращаться его жители, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за террористов. По его словам, праздничная ярмарка служит сейчас не только праздником для жителей городов, но и призвана показать всем тем, кто еще не успел вернуться, что жизнь в городе стала мирной и безопасной.
В городе Блудан, который также находится в провинции Дамаск, на одной из главных площадей города собрались несколько тысяч человек, чтобы посмотреть на праздничный концерт в честь освобождения. Со сцены играла музыка, а местные творческие коллективы пели патриотические песни.
Он также отметил, что сейчас власти Сирии рассчитывают, что в дальнейшем этот праздник станет национальным и всенародным. "Люди устали от войны и заслужили этот праздник. Сирийцы никогда не забудут помощи России, мы хотим, чтобы весь мир увидел, что мы жизнерадостный народ. При террористах о таком празднике мы и мечтать не могли", — сказал заместитель губернатора.
Не скрывали радости и жители города, которые пришли на праздничное мероприятие. "Здесь очень хорошая атмосфера. Хочется, чтобы война во всех уголках Сирии быстрее закончилась, чтобы все у всех было хорошо", — рассказала Ямаа, одна из посетительниц концерта.
В мае текущего года войска сирийской армии при поддержке Воздушно-космических сил России завершили освобождение провинции Дамаск от террористов. Наиболее ожесточенные бои проходили в городе Ярмук и в Восточной Гуте.
В настоящее время в провинции восстанавливают разрушенную инфраструктуру, доставляют гуманитарную помощь, а также сюда возвращаются беженцы.
* Запрещенные в России террористические организации
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