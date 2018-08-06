В провинции Дамаск прошли многотысячные концерты и ярмарки

ЗАБАДАНИ/БЛУДАН (Сирия), 6 авг — РИА Новости. Многотысячные концерты и ярмарки прошли в городах Забадани и Блудан в провинции Дамаск в Сирии в честь освобождения этих территорий от незаконных вооруженных формирований.

Как рассказал глава администрации Забадани Басиль ад-Далати, в городе состоялся первый общественный праздник после освобождения. "Это первый праздник за семь лет… Боевиков отсюда выгнали около года назад, но только сейчас мы смогли позволить устроить людям торжество", — сказал он.

Глава администрации отметил, что праздничная ярмарка не станет единовременным событием, а будет проходить регулярно. "Теперь праздник освобождения мы будем отмечать ежегодно в этот день", — сказал он.

Ад-Далати добавил, что сейчас в город также продолжают возвращаться его жители, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за террористов. По его словам, праздничная ярмарка служит сейчас не только праздником для жителей городов, но и призвана показать всем тем, кто еще не успел вернуться, что жизнь в городе стала мирной и безопасной.

В городе Блудан, который также находится в провинции Дамаск, на одной из главных площадей города собрались несколько тысяч человек, чтобы посмотреть на праздничный концерт в честь освобождения. Со сцены играла музыка, а местные творческие коллективы пели патриотические песни.

"Спасибо России, что она помогла нам освободить Блудан и сотни других сирийских городов от боевиков. Городу Блудан выпала честь стать первым городом, которому выпала честь так масштабно отметить это событие, а затем такие мероприятия пройдут по всем освобожденным городам", — рассказал заместитель губернатора провинции Дамаск Ратеб Адас.

Он также отметил, что сейчас власти Сирии рассчитывают, что в дальнейшем этот праздник станет национальным и всенародным. "Люди устали от войны и заслужили этот праздник. Сирийцы никогда не забудут помощи России, мы хотим, чтобы весь мир увидел, что мы жизнерадостный народ. При террористах о таком празднике мы и мечтать не могли", — сказал заместитель губернатора.

Не скрывали радости и жители города, которые пришли на праздничное мероприятие. "Здесь очень хорошая атмосфера. Хочется, чтобы война во всех уголках Сирии быстрее закончилась, чтобы все у всех было хорошо", — рассказала Ямаа, одна из посетительниц концерта.

Бои в пригородах Дамаска продолжались в течение шести лет — с 2012 года. Незаконными вооруженными формированиями, а также террористами из запрещенных в России группировок "Исламское государство"*, "Джебхат ан-Нусра"* и других были захвачены десятки населенных пунктов возле сирийской столицы. Боевики неоднократно совершали обстрелы территории Дамаска.

В мае текущего года войска сирийской армии при поддержке Воздушно-космических сил России завершили освобождение провинции Дамаск от террористов. Наиболее ожесточенные бои проходили в городе Ярмук и в Восточной Гуте.

В настоящее время в провинции восстанавливают разрушенную инфраструктуру, доставляют гуманитарную помощь, а также сюда возвращаются беженцы.

* Запрещенные в России террористические организации