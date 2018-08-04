Минобороны подтвердило отправку США тайного письма

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Глава российского Генштаба Валерий Герасимов рассказал председателю комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералу Джозефу Данфорду о предпринимаемых Москвой и Дамаском мерах по стабилизации ситуации в Сирии, заявили в Минобороны.

В ведомстве подтвердили информацию об отправке в США соответствующего письма по конфиденциальному каналу связи.

В документе сообщалось о готовности Москвы обсудить с сирийскими властями вопрос о предоставлении гарантий безопасности беженцам из лагеря "Рукбан" в контролируемом США районе Эт-Танф. Кроме того, российская сторона заявила о готовности обсудить необходимые условия для их возвращения домой.

В письме были также перечислены предложения по координации вопросов гуманитарного разминирования, в том числе в Ракке. Кроме того, в Миноборны предложили американским коллегам пути решения различных гуманитарных проблем на территории Сирии.

Нарушение договоренностей

О содержании письма Герасимова Данфорду ранее писали некоторые американские СМИ. В российском ведомстве выразили сожаление из-за решения западных партнеров придать этот документ огласке. Ранее стороны договорились делать подобную информацию публичной только по взаимному согласию.

"Рассчитываем, что американская сторона сумеет принять необходимые меры по недопущению в будущем нарушения взаимных договоренностей", — заявили в военном ведомстве.

Ситуация в Сирии стала одной из ключевых тем встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки. Вскоре после саммита в Минобороны сообщили, что направили американским партнерам конкретные предложения по организации работы по возвращению беженцев, а также по созданию совместной группы для финансирования восстановления сирийской инфраструктуры.

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