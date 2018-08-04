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Война в Сирии
Война в Сирии

Минобороны подтвердило отправку США тайного письма

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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкФлаг на здании министерства обороны РФФлаг на здании министерства обороны РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Глава российского Генштаба Валерий Герасимов рассказал председателю комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералу Джозефу Данфорду о предпринимаемых Москвой и Дамаском мерах по стабилизации ситуации в Сирии, заявили в Минобороны.

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В ведомстве подтвердили информацию об отправке в США соответствующего письма по конфиденциальному каналу связи.

В документе сообщалось о готовности Москвы обсудить с сирийскими властями вопрос о предоставлении гарантий безопасности беженцам из лагеря "Рукбан" в контролируемом США районе Эт-Танф. Кроме того, российская сторона заявила о готовности обсудить необходимые условия для их возвращения домой.

В письме были также перечислены предложения по координации вопросов гуманитарного разминирования, в том числе в Ракке. Кроме того, в Миноборны предложили американским коллегам пути решения различных гуманитарных проблем на территории Сирии.

Нарушение договоренностей

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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О содержании письма Герасимова Данфорду ранее писали некоторые американские СМИ. В российском ведомстве выразили сожаление из-за решения западных партнеров придать этот документ огласке. Ранее стороны договорились делать подобную информацию публичной только по взаимному согласию.

"Рассчитываем, что американская сторона сумеет принять необходимые меры по недопущению в будущем нарушения взаимных договоренностей", — заявили в военном ведомстве.

Ситуация в Сирии стала одной из ключевых тем встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки. Вскоре после саммита в Минобороны сообщили, что направили американским партнерам конкретные предложения по организации работы по возвращению беженцев, а также по созданию совместной группы для финансирования восстановления сирийской инфраструктуры.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Война в Сирии
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Александр Юрьев
И зачем париться,соблюдать какую-то конфиденциальность ,политкорректность и пр. дипломатическую лабуду!!!Из-за этого рашенская политика выглядит убого.Всёравно т.н. партнёры разболтают все секреты через 5 минут.Берите пример с них: в инстаграмм-и нет забот.Дёшево и быстро.
19:29
04.08.2018
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johnnny
Давно Сирия в новостях не всплывала.
19:28
04.08.2018
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Shdt.1957
Минобороны не хочет огласки .... Ведут переговоры за спиной всего мира , в том числе и Асада и не хотят огласки . Запад - это не Россия , где засекретил и никто с тебя не спросит , а гораздо прозрачнее .
19:01
04.08.2018
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Алексей Криворотченко
Глава российского Генштаба Валерий Герасимов рассказал председателю комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералу Джозефу Данфорду о предпринимаемых Москвой и Дамаском мерах по стабилизации ситуации в Сирии, заявили в Минобороны.

РИА Новости ria.ru/syria/20180804/1525948341.html

- то есть он напрямую втихаря - в "тайном письме" сдал врагу все действия российской и сирийской армии? - НУ ДАЛЬШЕ НЕКУДА! Действительно - рыба с головы гниёт... он на что рассчитывал? - что после этого "письма" американцы с ним что-то решать будут? нет слов...
18:48
04.08.2018
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Андрей Андреев
Ну разве можно говорить о чем то серьёзным с такими "партнёрами"
18:04
04.08.2018
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