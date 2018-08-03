В Ливане около десяти тысяч сирийцев захотели вернуться на родину

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Порядка 10 тысяч заявок поступило в ливанские региональные центры по работе с беженцами от сирийских граждан, которые захотели вернуться на родину, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, власти Иордании также продолжают активную работу по возвращению беженцев в Сирию.
Мизинцев напомнил, что в настоящее время развернуты и в полном объеме функционируют десять пунктов пропуска на территории Сирии.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что всего более 1,5 миллиона беженцев из Сирии изъявили желание вернуться на родину, общее число беженцев оценивается в 6,8 миллиона человек. По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), набольшее число сирийских беженцев находится в Турции — более 3,5 миллиона, Ливане — 975 тысяч, Иордании — 660 тысяч, отметила Захарова.
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