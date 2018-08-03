В Ливане около десяти тысяч сирийцев захотели вернуться на родину

Женщина с детьми в палаточном лагере для сирийских беженцев в Ливане. Архивное фото

Женщина с детьми в палаточном лагере для сирийских беженцев в Ливане. Архивное фото

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Порядка 10 тысяч заявок поступило в ливанские региональные центры по работе с беженцами от сирийских граждан, которые захотели вернуться на родину, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Правительством Ливана создана рабочая группа для развертывания совместного комитета по взаимодействию с сирийской стороной в вопросах возвращения беженцев на территорию Сирии. Ливанские региональные центры по работе с сирийцами уже сегодня сообщают о наличии порядка 10 тысяч заявок от граждан Сирии, изъявивших желание вернуться на родину", — сказал Мизинцев на заседании межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

По его словам, власти Иордании также продолжают активную работу по возвращению беженцев в Сирию.

"Правительство Хашимитского королевства провело комплекс мероприятий, в результате которых уже сегодня более 200 тысяч граждан Сирии изъявили желание вернуться в места постоянного проживания. Все это происходит на фоне успешных действий сирийской армии по восстановлению контроля над иорданской границей", — отметил генерал-полковник.

Мизинцев напомнил, что в настоящее время развернуты и в полном объеме функционируют десять пунктов пропуска на территории Сирии.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что всего более 1,5 миллиона беженцев из Сирии изъявили желание вернуться на родину, общее число беженцев оценивается в 6,8 миллиона человек. По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), набольшее число сирийских беженцев находится в Турции — более 3,5 миллиона, Ливане — 975 тысяч, Иордании — 660 тысяч, отметила Захарова.

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