Мир в "треугольнике смерти": как живется после ликвидации ИГ* на юге Сирии

ДЕРАА (Сирия), 3 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Вооруженный мужчина — обросший, с бородой и без усов — приветливо машет проезжающей машине с русскими журналистами на въезде в деревню на юго-западе провинции Дераа. Представить такую ситуацию еще месяц назад было невозможно: этот же улыбчивый сириец открыл бы огонь на поражение.

Сегодня обстановка в поселениях на юге страны переменилась кардинально. Бывшие боевики так называемой "Свободной сирийской армии" (ССА) примирились с правительственными войсками и в последние дни бок о бок вели бои против террористической группировкой "Исламское государство"* в "треугольнике смерти" — на самой крайней территории площадью всего около 55 квадратных километров, расположенной между границами Иордании и Израиля в долине Ярмук на юго-западе провинции Дераа.

Досадное ранение

Основной форпост ИГ* в городе Шаджара сирийские военные и местные силы самообороны, сформированные из бывших боевиков ССА, взяли еще в четверг. Военные продолжают находить черные знамена террористов, символикой ИГ* изрисованы школы и мечети. Линия фронта сдвинулась от Шаджары на два километра — до полной победы остается зачистить всего три небольшие деревни.

Боевики, по всей видимости, понимают, что бежать некуда и живыми их никто не выпустит — границы закрыты. Жители деревень, опасаясь стать живым щитом ИГ*, прижались к пограничному с Иорданией забору в живописном ущелье, где протекает река Ярмук.

Оказавшись в полном окружении, террористы начинают прибегать к своим привычным методам: смертники пытаются подойти как можно ближе к позициям армии и подорвать себя, часть прорывается в Иорданию, но там их тоже встречают огнем, а самые "предприимчивые" второпях сбривают бороды и, имитируя испуг на лице, предпринимают попытки затеряться среди мирных граждан.

Съемочная группа ВГТРК, прибывшая с переводчиком Назиром на передний край, решает подойти поближе для съемок нанесения ударов артиллерии по позициям террористов. Переводчика решено оставить на временном пункте управления палестинской бригады "Аль-Кудс", дабы не подвергать риску.

Вернувшись минут через тридцать к машине, обнаруживаем лишь записку с высохшей каплей крови: "Я ранен, меня отвезли в больницу. Назир".

В больнице он уже рассказывает подробности произошедшего. По словам Назира, ничего не предвещало беды, он вышел на улицу покурить и размяться. Не успев выйти за порог, он почувствовал удар, после которого последовала боль в левой руке, и увидел кровь, которая испортила чистую рубашку. Стоявшие рядом военные отреагировали оперативно и сразу повезли раненого в больницу.

Врачи, сделав снимок, отметили крайнее везение пациента: пуля прошла вдоль мышцы и остановилась в нескольких миллиметрах от кости в районе локтя и в трех миллиметрах от артерии. Ее извлекли, рану зашили, все успокоились и решили в этот день больше не испытывая судьбу и вернуться в Дамаск, а в "треугольник смерти" было решено приехать еще днем позже.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Мирные жители возвращаются в свои дом в провинции Дераа © РИА Новости / Михаил Алаеддин Мирные жители возвращаются в свои дом в провинции Дераа

Жители уже дома

За сутки обстановка сильно изменилась: бои уже закончены, улицы последних трех освобожденных деревень уже наполнены людьми. Военные опрашивают тех, кто жил в деревне во время ее захвата террористами.

"Эта деревня последняя — Эль-Кувейа. Сейчас ждем колонну с медикаментами и врачами. Тут раненые мирные граждане, и вообще врачам работы много и медлить нельзя. Часть жителей, скорее всего, семьи боевиков ИГ, но они вряд ли в этом признаются. Сами боевики в большей степени ликвидированы, часть сдалась", — рассказывает ополченец, бывший боевик ССА.

Он спокойно вспоминает, как семь лет назад именно эти деревни первыми в Сирии сменили государственные флаги на революционные — с тремя звездочками. В 2011 году они хотели перемен, и их настроем воспользовались те, кого судьба Сирии совсем не волновала.

"Все, что произошло — это большая ошибка. Да, в наши края приезжали люди из Катара и Саудовской Аравии, они платили деньги и обещали всевозможную поддержку. Потом от Шаджары и до границы с Иорданией в поселениях подняли черные знамена ИГ*, и мы оказались меж двух огней — с одной стороны сирийская армия, с другой ИГ*. Старейшины деревень связались через посредников с русскими. Мы объяснили, что не хотим воевать, хотим жить на своих землях. Русские нам дали гарантии, что все, кто сложит оружие и согласится воевать с ИГ*, получат амнистию. Так все и случилось", — объясняет подробности "умеренный оппозиционер".

Деревня Эль-Кувейа расположена в уникальном месте на высоком обрыве. Отсюда видна соседняя горная гряда, где стоят уже иорданские пограничные вышки, а с другой стороны — часть гор, которые принадлежат Израилю. На самом краю, над ущельем, группа бойцов республиканской гвардии устанавливает государственный флаг Сирии.

"Пусть видят соседи и сионисты, что армия вернулась, здесь больше нет террористов. Это наша победа", — говорит офицер, поправляя флаг.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Сирийские военные в деревне Эль-Кувейа на границе с Иорданией и Израилем на юго-западе провинции Дераа © РИА Новости / Михаил Алаеддин Сирийские военные в деревне Эль-Кувейа на границе с Иорданией и Израилем на юго-западе провинции Дераа

На юге все спокойно

Бойцы твердо закрепились на высоте, жители в честь победы забили барашка и поделились с солдатами мясом. В мгновенье началась организация праздничного костра. Аккуратно выкопанную яму обкладывают камнями, еще двое уже мастерят шампуры.

"Командир, еще одна хорошая новость. Мы поймали контрабандиста, которого со вчерашнего дня тут искали", — докладывает довольный молодой боец.

Разглядеть лицо террориста не представлялось возможным: его голову накрыли сальной майкой и, связав за спиной руки, бросили в кузов грузовика. Офицер лишь согласился рассказать, почему пойманного назвали "контрабандист": этот террорист отвечал за поставку оружия боевикам ИГ*. Когда армия начала штурм деревни, он оказался одним из тех, кто пытался перехитрить всех — сбрив бороду и затерявшись в толпе, он шел вместе с мирными жителями в пункт эвакуации.

"Благодаря сознательности селян и информации военной разведки, нам удалось его выявить, он уже четвертый за сегодня", — хвастается успехом офицер.

Всего сирийская армия взяла в плен на юго-западе Дераа около 160 боевиков, остальные члены банды были ликвидированы.

Операция на юге Сирии стала уникальной в своем роде. Под контроль сирийского правительства полностью вернулись три провинции — Сувейда, Дераа и Кунейтра. В пятницу буквально через горный хребет от деревни Эль-Кувейа представители ООН в сопровождении российской военной полиции впервые за несколько лет посетили свои брошенные позиции на линии разграничения между Сирией и Израилем на Голанских высотах.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Сирийские военные водрузили государственный флаг на крайней точки территории страны на юго-западе провинции Дераа на границе с Иорданией © РИА Новости / Михаил Алаеддин Сирийские военные водрузили государственный флаг на крайней точки территории страны на юго-западе провинции Дераа на границе с Иорданией

Благодаря усилиям российских офицеров, большую часть населенных пунктов удалось взять путем примирения и без кровопролития. Под полным контролем — вся южная граница. В политических кругах полным ходом идут обсуждения об открытии главного КПП "Насиб" на сирийско-иорданской границе.

Однако большой победой на юге война в Сирии не закончена: террористы ИГ* сосредотачивают свои силы в пустыне к востоку от провинции Сувейда в 55 километровой зоне Ат-Танф, за которую отвечают военные США. Террористы уже организовали несколько крупных нападений, как в провинции Сувейда, так и на севере провинции Дамаск.

Во время возвращения из Дераа в Дамаск водитель нашей машины вынужденно обгоняет бесконечную колонну грузовиков с сирийскими военными. Бойцов, по всей видимости, ждет заслуженный короткий отдых — им необходимо набраться сил перед новыми сражениями.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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