ПВО Сирии сбила два израильских беспилотника-разведчика у Дамаска

ДАМАСК, 2 авг — РИА Новости. Системы ПВО Сирии сбили два израильских беспилотника-разведчика к западу от Дамаска, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой командир.

Ранее сирийское национальное агентство САНА сообщило, что Системы противовоздушной обороны Сирии уничтожили вражескую цель к западу от Дамаска. Агентство не уточняло, что это была за цель.

"ПВО Сирии сбили два израильских шпионских беспилотника к западу от Дамаска", — сказал собеседник агентства.

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