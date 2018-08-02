МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Развёртывание сил российской военной полиции на Голанских высотах произошло после согласования с израильской стороной, заявили РИА Новости в посольстве Израиля в РФ.

"Посольство Израиля в РФ подтверждает, что развёртывание сил российской военной полиции произошло после согласования с Израилем", — заявили в пресс-службе дипмиссии.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в целях исключения возможных провокаций напротив постов ООН вдоль линии "Браво" спланировано выставление восьми наблюдательных постов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации. По мере стабилизации обстановки эти посты будут переданы военнослужащим сирийских правительственных войск.

Также в российском оборонном ведомстве добавили, что миротворцы ООН в четверг в сопровождении российской военной полиции совершили первое за шесть лет патрулирование в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>