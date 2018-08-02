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Война в Сирии
Война в Сирии

Ситуация на Голанах требует комплексного решения, считает эксперт

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© РИА Новости / Артур ГабдрахмановВид на Сирию с Голанских высот. Архивное фотоВид на Сирию с Голанских высот. Архивное фото
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Возвращение миротворцев ООН в район зоны разграничения между Израилем и Сирией на Голанских высотах является важным символическим шагом на пути к полной стабилизации ситуации в регионе, но проблема потребует комплексного решения и не может ограничиться только возобновлением миротворческого патрулирования, считает профессор кафедры востоковедения МГИМО (У) МИД РФ Ирина Звягельская.

Авиаудары по боевикам в городе Дераа, Сирия. Архивное фото
© AFP 2018 / Mohamad Abazeed
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Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что миротворцы ООН в четверг в сопровождении российской военной полиции совершили первое за шесть лет патрулирование в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах. Работа международных наблюдателей в данном районе была приостановлена в 2012 году по соображениям безопасности. Сегодня же, по словам Рудского, созданы условия для возобновления деятельности миротворцев. В середине июля президент России Владимир Путин заявил по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки, что после окончательного разгрома террористов в Сирии нужно разрешить ситуацию с Голанскими высотами и ситуация там должна быть переведена в полное соответствие с соглашением 1974 года о разъединении израильских и сирийских войск.

Хороший знак

По словам Звягельской, возвращение миротворцев в район разграничения — "это очень хороший знак, очень важный в символическом, не только в практическом плане".

Вид на Сирию с контролируемой Израилем части Голанских высот. Архивное фото
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
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"Израиль говорил, что не допустит продвижения к ней проиранских сил, сил, которым Иран покровительствует, что этот вопрос для них важен. Мы знаем, что Израиль наносил удары по иранским объектам, позиция Израиля была такова, что она лишь способствовала углублению противоречий. Поэтому символически это очень важно, но нужно смотреть, что будет дальше. Конечно, полное возвращение к ситуации 1974 года требует полного урегулирования в Сирии, полной стабилизации обстановки, вывода иностранных войск, о чем говорил, кстати, президент Путин, тогда в комплексе может быть решен вопрос о возращении к ситуации 1974 года", — заявила Звягельская РИА Новости.

Она напомнила, что возобновление патрулирования произошло после того, как проиранские силы отошли от линии разграничения на Голанских высотах. Но даже в этом вопросе конфликт не урегулирован полностью, поскольку "с точки зрения Израиля речь идет не только об их (проиранских сил) нахождении в непосредственной близости к Голанским высотам".

"Израиль обвиняет еще Иран в том, что они хотят закрепиться в Сирии, снабжают вооружением Хезболлу, что они готовы производить собственное вооружение в Сирии и даже Ливане. То есть вопрос не только чисто в территориальной сфере – что проиранские силы слишком близко, — вопрос комплексный. Я думаю, что с этой точки зрения ирано-израильские отношения в Сирии останутся напряженными", — пояснила эксперт.

Бойцы движения Хезболлах на передовых позициях Сирийской Арабской Армии (САА) у дороги из Хомса в Пальмиру. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Она подчеркнула, что полная стабилизация и возвращение к ситуации 1974 года – "это не только вопрос военных побед, это вопрос политического устройства, новой конституции, децентрализации и так далее". "Здесь очень много важных проблем. Все это очень долгий путь, и нельзя вырвать одну проблему и сказать, что здесь все решено. Да, слава богу, здесь удалось достичь очень серьезного прогресса с учетом того, что происходит, но надо понимать, что это часть проблемы, которая требует комплексного решения", — добавила Звягельская.

Эскалация позади

Эксперт отметила, что возобновление патрулирования зоны разграничения миротворцами говорит о том, что эскалацию между Израилем и Ираном из-за вопроса присутствия проиранских сил "на данном этапе действительно удалось избежать", но "говорить о том, что проблема снята нельзя, потому что для Израиля вопрос не сводится только к территориальному присутствию проиранских сил".

Истребитель-бомбардировщик СУ-17 сирийских военно-воздушных сил
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов также считает, что сейчас оправдано говорить о возможности возвращения к ситуации 1974 года, но также подчеркивает комплексность проблемы.

"Сирия правомерно считает Голанские высоты оккупированными Израилем. У Израиля есть свои претензии к тому, что в этом районе находятся проиранские ополченцы, вооружённые отряды, которые поддерживаются Ираном и состоят из шиитских ополченцев, и представляют, по мнению Израиля, опасность, находясь вблизи израильской границы. Тем не менее это решение 1974 года может быть реализовано, учитывая все эти нюансы, мнение сирийской стороны", — сказал Долгов.

Президент РФ Владимир Путин во время российско-американских переговоров в расширенном составе в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин призвал решить ситуацию с Голанскими высотами
Говоря о сирийско-израильских отношениях, Долгов отметил, что выполнение решений от 1974 года вполне может привести к минимизации противостояния Сирии и Израиля.

"Хотя по тем переговорам, которые шли до этого при посредничестве российской стороны, в какой-то степени это было решено. В принципе решение, предложенное президентом Путиным, оно снимает ряд вопросов, снимает остроту напряженности между Израилем и Сирией", — добавил эксперт.

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