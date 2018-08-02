Ситуация на Голанах требует комплексного решения, считает эксперт

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Возвращение миротворцев ООН в район зоны разграничения между Израилем и Сирией на Голанских высотах является важным символическим шагом на пути к полной стабилизации ситуации в регионе, но проблема потребует комплексного решения и не может ограничиться только возобновлением миротворческого патрулирования, считает профессор кафедры востоковедения МГИМО (У) МИД РФ Ирина Звягельская.
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что миротворцы ООН в четверг в сопровождении российской военной полиции совершили первое за шесть лет патрулирование в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах. Работа международных наблюдателей в данном районе была приостановлена в 2012 году по соображениям безопасности. Сегодня же, по словам Рудского, созданы условия для возобновления деятельности миротворцев. В середине июля президент России Владимир Путин заявил по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки, что после окончательного разгрома террористов в Сирии нужно разрешить ситуацию с Голанскими высотами и ситуация там должна быть переведена в полное соответствие с соглашением 1974 года о разъединении израильских и сирийских войск.
Хороший знак
По словам Звягельской, возвращение миротворцев в район разграничения — "это очень хороший знак, очень важный в символическом, не только в практическом плане".
Она напомнила, что возобновление патрулирования произошло после того, как проиранские силы отошли от линии разграничения на Голанских высотах. Но даже в этом вопросе конфликт не урегулирован полностью, поскольку "с точки зрения Израиля речь идет не только об их (проиранских сил) нахождении в непосредственной близости к Голанским высотам".
"Израиль обвиняет еще Иран в том, что они хотят закрепиться в Сирии, снабжают вооружением Хезболлу, что они готовы производить собственное вооружение в Сирии и даже Ливане. То есть вопрос не только чисто в территориальной сфере – что проиранские силы слишком близко, — вопрос комплексный. Я думаю, что с этой точки зрения ирано-израильские отношения в Сирии останутся напряженными", — пояснила эксперт.
Эскалация позади
Эксперт отметила, что возобновление патрулирования зоны разграничения миротворцами говорит о том, что эскалацию между Израилем и Ираном из-за вопроса присутствия проиранских сил "на данном этапе действительно удалось избежать", но "говорить о том, что проблема снята нельзя, потому что для Израиля вопрос не сводится только к территориальному присутствию проиранских сил".
"Сирия правомерно считает Голанские высоты оккупированными Израилем. У Израиля есть свои претензии к тому, что в этом районе находятся проиранские ополченцы, вооружённые отряды, которые поддерживаются Ираном и состоят из шиитских ополченцев, и представляют, по мнению Израиля, опасность, находясь вблизи израильской границы. Тем не менее это решение 1974 года может быть реализовано, учитывая все эти нюансы, мнение сирийской стороны", — сказал Долгов.
"Хотя по тем переговорам, которые шли до этого при посредничестве российской стороны, в какой-то степени это было решено. В принципе решение, предложенное президентом Путиным, оно снимает ряд вопросов, снимает остроту напряженности между Израилем и Сирией", — добавил эксперт.
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