Израиль подтвердил данные об уничтожении террористов из ИГ* на юге Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 авг — РИА Новости. Израильские военные подтвердили уничтожение на юге Сирии семи вооруженных боевиков, которые предположительно принадлежали к террористической организации "Исламское государство"* и планировали проникновение через границу.

Авиаудар по группе, замеченной на стыке Сирии с Израилем и Иорданией, был нанесен накануне вечером, с рассветом израильтяне обнаружили тела ликвидированных боевиков, автоматы, гранаты и пояса со взрывчаткой.

"Результат: семеро мертвых террористов и отсутствие потерь с израильской стороны", — сказал на брифинге для иностранных журналистов один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.

"Мы предполагаем, это пока не подтверждено, но такова наша текущая оценка, что эти семеро террористов принадлежали к ИГ*… То, как и куда они двигались, позволяет нам предположить, что они выполняли террористическую миссию и пытались проникнуть на территорию Израиля", — добавил он.

Удар, по словам офицера, был нанесен с "воздушной платформы" с использованием ракет. Конрикус не пояснил, идет ли речь о беспилотнике.

Инцидент произошел в южной части Голанских высот, которую последние годы удерживали боевики ИГ* и которая сейчас возвращается под контроль сирийских правительственных сил.

"Сирийский режим, как представляется, очень близок к тому, чтобы завоевать район, ранее контролировавшийся "Даиш"* (арабское название ИГ — ред.). Как следствие, мы видим мелкие группу террористов "Даиш", рассредоточенных по местности", — сказал подполковник.

Он напомнил, что это второй случай, когда боевики ИГ* пытаются проникнуть в Израиль. Первый такая попытка был предпринята осенью 2016 года с аналогичными последствиями для террористов.

В конце июля израильские военные уничтожили на юге Сирии пусковую установку, выпустившую через границу два реактивных снаряда типа "Град". Министерство обороны РФ позднее сообщило, что за ракетным обстрелом стояли боевики ИГ, рассчитывавшие спровоцировать Израиль на удар по позициям армии САР. Российские военные выразили благодарность израильским коллегам за уничтожение террористов, говорилось в пресс-релизе, который в Тель-Авиве оставили без комментариев.

* Террористическая организация, запрещена в России

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