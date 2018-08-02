Большая часть "умеренной" оппозиции в Сирии присоединилась к борьбе с ИГ*

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Значительная часть отрядов "умеренной" оппозиции в Сирии присоединилась к совместной с официальным Дамаском борьбе против боевиков ИГ* и "Джабхат ан-Нусры"*, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Значительная часть вооруженных отрядов "умеренной" оппозиции присоединилась к совместной с правительственными войсками борьбе с ИГ* и "Джабхат ан-Нусрой"*, — сказал Рудской на брифинге.

* Террористическая организация, запрещена в России