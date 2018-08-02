В Сирии ликвидировали последний на юго-западе Эль-Кунейтры оплот ИГ*

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Отряды генерала Хасана Сухела в Сирии ликвидировали последний оплот запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* на юго-западе провинции Эль-Кунейтра в районе Кусайр, Эль-Куайя и Эль-Гарга, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Отрядами под командованием генерала Сухела и подразделениями 4-й танковой дивизии ликвидирован последний оплот "Исламского государства"* на юго-западе провинции Эль-Кунейтра в районе населенных пунктов Кусайр, Эль-Куайя и Эль-Гарга", — сказал он.

Рудской добавил, что в результате операции на юго-западе Сирии под контроль Дамаска перешло 146 населенных пунктов.

"В результате операции на юго-западе Сирии освобождено 3,332 тысячи квадратных километра территории. Под контроль правительства Сирии перешло 146 населенных пунктов, из них 50 — мирным путем в результате переговоров", — сказал он.

Представитель Генштаба В РФ подчеркнул, что в ходе стремительного наступления сирийской армии и отрядов народного ополчения на укрепленный район боевиков в районе Кусайры более 160 членов бандформирований ИГ* были окружены и сдались в плен.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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