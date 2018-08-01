Политик считает, что курды будут вынуждены уступить Дамаску север Сирии

КАИР, 1 авг — РИА Новости, Надим Зуауи. Курдские организации, контролирующие обширные территории на севере Сирии, будут вынуждены со временем договариваться об их возвращении в лоно сирийского государства, уверен сирийский политик, один из руководителей умеренного оппозиционного движения "Завтра Сирии" Мухаммед Халед аш-Шакер.

"У курдов больше не осталось никаких козырей для реализации своих целей, за исключением переговоров с правительством Сирии, для того чтобы отстаивать децентрализованное административное устройство в будущей конституции Сирии", — сказал аш-Шакер РИА Новости.

На прошлой неделе в Дамаске состоялась встреча представителей руководства страны с делегацией, в которую входили сирийские курды. В частности, в Дамаск приехали представители "Сирийского демократического совета" — политического крыла "Сирийских демократических сил", состоящих преимущественно из курдских бойцов. Сирийские "Демсилы" действуют в северных и северо-восточных провинциях страны при поддержке коалиции во главе США.

Однако, по словам аш-Шакера, в последнее время "США перестали оказывать поддержку "Демократическим силам", удалились от участия в сирийских событиях".

Кроме того, он указывает, что сами курды не в состоянии управлять территориями, в частности из-за того, что там проживают арабские племена. Это стало одной из причин того, что они решили договариваться с Дамаском, считает политик.

В этой связи он напомнил, что сирийское руководство в настоящее время ведет серьезный переговорный процесс, и курды хотят быть вовлечены в него.

"Ситуация в Сирии за последнее время сильно изменилась. Курды стремятся влиться в политический процесс. Начав переговоры с правительством, они сделали важнейший шаг в этом направлении", — полагает сирийский оппозиционер. В свою очередь, "соглашение с "Сирийскими демократическими силами" позволит Дамаску вернуть под контроль государства все территории, которые сейчас контролируют "Демсилы".

В то же время представитель блока "Завтра Сирии" затруднился ответить на вопрос, когда северные территории Сирии вернутся под контроль государства. "О каком-то конкретном графике говорить не приходится, потому что этот вопрос зависит от переговоров между разными сторонами", — сказал собеседник агентства.

Сирийский политик также отметил, что восстановление контроля государства над территориями, населенными курдами, должно снять опасения Турции, которая в свою очередь может способствовать разрешению ситуации в Идлибе, по-прежнему находящемся под контролем боевиков. "Возвращение курдов в данном регионе под контроль сирийского правительства сводит на нет опасения Турции. Это в свою очередь будет способствовать решению проблемы Идлиба — следующей цели сирийского руководства", — сказал собеседник агентства.

После переговоров в Дамаске "Сирийский демократический совет" призвал все политические течения "Сирийских демократических сил" присоединиться к межсирийскому диалогу ради прекращения войны.

По словам аш-Шакера, "участие всех групп и течений необходимо" для успеха политического процесса в Сирии. При этом он подчеркнул, что только после перехода всех территорий под контроль сирийского государства возможен настоящий политический процесс в Сирии.

Курды составляют порядка 15% населения Сирии. Курдские вооруженные формирования сыграли важную роль в усилиях по борьбе с террористическими группировками на севере страны.

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