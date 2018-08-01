Политик считает, что курды будут вынуждены уступить Дамаску север Сирии

КАИР, 1 авг — РИА Новости, Надим Зуауи. Курдские организации, контролирующие обширные территории на севере Сирии, будут вынуждены со временем договариваться об их возвращении в лоно сирийского государства, уверен сирийский политик, один из руководителей умеренного оппозиционного движения "Завтра Сирии" Мухаммед Халед аш-Шакер.
На прошлой неделе в Дамаске состоялась встреча представителей руководства страны с делегацией, в которую входили сирийские курды. В частности, в Дамаск приехали представители "Сирийского демократического совета" — политического крыла "Сирийских демократических сил", состоящих преимущественно из курдских бойцов. Сирийские "Демсилы" действуют в северных и северо-восточных провинциях страны при поддержке коалиции во главе США.
Кроме того, он указывает, что сами курды не в состоянии управлять территориями, в частности из-за того, что там проживают арабские племена. Это стало одной из причин того, что они решили договариваться с Дамаском, считает политик.
В этой связи он напомнил, что сирийское руководство в настоящее время ведет серьезный переговорный процесс, и курды хотят быть вовлечены в него.
"Ситуация в Сирии за последнее время сильно изменилась. Курды стремятся влиться в политический процесс. Начав переговоры с правительством, они сделали важнейший шаг в этом направлении", — полагает сирийский оппозиционер. В свою очередь, "соглашение с "Сирийскими демократическими силами" позволит Дамаску вернуть под контроль государства все территории, которые сейчас контролируют "Демсилы".
Сирийский политик также отметил, что восстановление контроля государства над территориями, населенными курдами, должно снять опасения Турции, которая в свою очередь может способствовать разрешению ситуации в Идлибе, по-прежнему находящемся под контролем боевиков. "Возвращение курдов в данном регионе под контроль сирийского правительства сводит на нет опасения Турции. Это в свою очередь будет способствовать решению проблемы Идлиба — следующей цели сирийского руководства", — сказал собеседник агентства.
По словам аш-Шакера, "участие всех групп и течений необходимо" для успеха политического процесса в Сирии. При этом он подчеркнул, что только после перехода всех территорий под контроль сирийского государства возможен настоящий политический процесс в Сирии.
Курды составляют порядка 15% населения Сирии. Курдские вооруженные формирования сыграли важную роль в усилиях по борьбе с террористическими группировками на севере страны.
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