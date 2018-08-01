Россия передаст Сирии 50 тысяч школьных портфелей с принадлежностями

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Межведомственный координационный штаб по возвращению беженцев в Сирию активно готовится к началу учебного года в этой стране, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В ближайшее время из России сирийской стороне будут переданы 50 тысяч школьных портфелей со всеми необходимыми принадлежностями. Надеемся, что и другие страны активно включатся в этот процесс", — сказал он на заседании штаба.

"У нас есть четкое понимание того, что максимальное количество сирийских школьников и студентов должны оказаться за учебными партами в родных местах. Решение этого вопроса выбивает почву для распространения экстремистской идеологии среди молодежи и лишает подпитки незаконные вооруженные формирования", — подчеркнул он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>