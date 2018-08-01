В Сирии восстановили более 300 административных зданий

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Всего на территории Сирии восстановлено более 300 административных зданий, сообщил в среду журналистам начальник Центра приема, распределения и размещения беженцев генерал-майор Алексей Цыганков.

"Всего на территории Сирийской Арабской Республики восстановлено 89 медицинских и 214 образовательных учреждений, отремонтировано 267 километров автомобильных дорог, проложено 197,5 километра линий электропередач, введено в эксплуатацию 84 электроподстанции, 71 объект водоснабжения и два топливно-энергетического комплекса",- сказал он на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению сирийских беженцев на территорию Сирии.

Как отметил Цыганков, за сутки проведены две гуманитарные акции, в ходе которых сирийским гражданам выдано 5,6 тонны продовольствия. В Эль-Минтаре (провинция Алеппо) нуждающимся распределено 650 продовольственных наборов общим весом 2,8 тонны. В Эль-Ганто (провинция Хомс) проведена выдача населению 2,8 тонны гуманитарного груза (650 продовольственных наборов).

"Всего российской стороной организованы и проведены 1 879 гуманитарных акций, в ходе которых доставлено и распределено сирийским гражданам 2 861,36 тонны продовольствия, предметов первой необходимости и бутилированной воды", — добавил Цыганков.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>