ДАМАСК, 1 авг — РИА Новости. Боевики "Исламского государства"* организовали засаду в районе аэропорта Думейр в провинции Дамаск, сообщил РИА Новости источник в сирийской службе безопасности.
По его словам, неожиданное нападение произошло во время инспекции района Тель-Даква.
"Террористы пришли из пустыни восточнее Думейра", — добавил источник.
Район Думейр в провинции Дамаск полностью перешел под контроль правительственной армии в апреле в результате договоренностей, по которым боевики ушли на север Сирии в район Джараблус.
По данным источника, в провинции Дамаск нет террористов ИГ*. Боевики, организовавшие нападение, пришли со стороны соседней с Дамаском 55-километровой зоны, которую контролируют группировка "Джейш аль-Суввар" ("Армия революционеров")* и американские военные с базы Ат-Танф.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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