Сирийские военные попали в засаду боевиков в Думейре, сообщил источник

ДАМАСК, 1 авг — РИА Новости. Боевики "Исламского государства"* организовали засаду в районе аэропорта Думейр в провинции Дамаск, сообщил РИА Новости источник в сирийской службе безопасности.

"Убит бригадный генерал Надим Асаад, отвечавший за безопасность района Думейр, и еще два офицера, также убиты десять военнослужащих, еще пятеро ранены", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, неожиданное нападение произошло во время инспекции района Тель-Даква.

"Террористы пришли из пустыни восточнее Думейра", — добавил источник.

Район Думейр в провинции Дамаск полностью перешел под контроль правительственной армии в апреле в результате договоренностей, по которым боевики ушли на север Сирии в район Джараблус.

По данным источника, в провинции Дамаск нет террористов ИГ*. Боевики, организовавшие нападение, пришли со стороны соседней с Дамаском 55-километровой зоны, которую контролируют группировка "Джейш аль-Суввар" ("Армия революционеров")* и американские военные с базы Ат-Танф.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>