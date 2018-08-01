Власти Японии узнали в заложнике на видео пропавшего в Сирии журналиста

ТОКИО, 1 авг – РИА Новости. Правительство Японии полагает, что на обнародованном недавно видео удерживаемого в заложниках в Сирии гражданина одной из азиатских стран, запечатлен независимый японский журналист Дзюмпэй Ясуда, и намерено сделать все возможное для скорейшего его освобождения, заявил в ходе пресс-конференции в среду генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Ранее в интернете было обнародовано 20-секундное видео, на котором мужчина азиатской внешности с бородой и длинными волосами говорит на японском языке, что его зовут Умару и что он южнокореец. Говорящий добавляет, что видео сделано 25 июля 2018 года и что он находится в очень плохом состоянии и просит помочь ему. Все это время рядом с ним находятся двое человек в масках и с автоматами в руках.

Отвечая на вопрос журналистов, считает ли правительство Японии, что человек на видео является пропавшим журналистом, Суга ответил, что власти полагают, что это так.

"Мы делаем все возможное (для его спасения – ред.) Но с учетом характера ситуации, я хотел бы воздержаться от разглашения деталей", — отметил генсек правительства Японии.

Месяцем ранее в сети появилось еще одно видео, на котором человек утверждает, что его зовут Дзюмпэй. Специалисты полагают, что видео было сделано в октябре прошлого года, но подтверждений того, что на записи, действительно, японский независимый журналист, обнародовано не было.

В декабре 2015 года организация "Репортеры без границ" обнародовала на своей странице информацию, согласно которой японский журналист Дзюмпэй Ясуда был захвачен в заложники на сирийской территории, подконтрольной боевикам запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. Позже организация извинилась за неточную информацию о похищении японского журналиста в Сирии и заявила, что отказывается от предыдущего заявления "до появления подробной информации".

По неподтвержденным данным, Дзюмпэй Ясуда въехал на территорию Сирии через Турцию в начале июля 2015 года в качестве независимого журналиста для подготовки материалов об убийстве другого японского журналиста Кэндзи Гото боевиками группировки "Исламское государство"*. Сообщение о казни Гото и японского предпринимателя Харуны Юкавы появилось в январе 2015 года.

Тогда боевики напрямую связали их казнь с финансовой помощью, которую Япония обещала оказать странам, пострадавшим от ИГ*. В видеоролике, размещенном в интернете, боевик ИГ* перед казнью Гото, заявил, что отныне группировка начинает охоту на японцев, "где бы они ни находились". Впоследствии МИД Японии рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Сирию.

*Запрещённая в России террористическая организация

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