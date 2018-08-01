Власти Японии узнали в заложнике на видео пропавшего в Сирии журналиста

ТОКИО, 1 авг – РИА Новости. Правительство Японии полагает, что на обнародованном недавно видео удерживаемого в заложниках в Сирии гражданина одной из азиатских стран, запечатлен независимый японский журналист Дзюмпэй Ясуда, и намерено сделать все возможное для скорейшего его освобождения, заявил в ходе пресс-конференции в среду генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Отвечая на вопрос журналистов, считает ли правительство Японии, что человек на видео является пропавшим журналистом, Суга ответил, что власти полагают, что это так.
"Мы делаем все возможное (для его спасения – ред.) Но с учетом характера ситуации, я хотел бы воздержаться от разглашения деталей", — отметил генсек правительства Японии.
Месяцем ранее в сети появилось еще одно видео, на котором человек утверждает, что его зовут Дзюмпэй. Специалисты полагают, что видео было сделано в октябре прошлого года, но подтверждений того, что на записи, действительно, японский независимый журналист, обнародовано не было.
В декабре 2015 года организация "Репортеры без границ" обнародовала на своей странице информацию, согласно которой японский журналист Дзюмпэй Ясуда был захвачен в заложники на сирийской территории, подконтрольной боевикам запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. Позже организация извинилась за неточную информацию о похищении японского журналиста в Сирии и заявила, что отказывается от предыдущего заявления "до появления подробной информации".
Тогда боевики напрямую связали их казнь с финансовой помощью, которую Япония обещала оказать странам, пострадавшим от ИГ*. В видеоролике, размещенном в интернете, боевик ИГ* перед казнью Гото, заявил, что отныне группировка начинает охоту на японцев, "где бы они ни находились". Впоследствии МИД Японии рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Сирию.
*Запрещённая в России террористическая организация
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