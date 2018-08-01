Около 300 боевиков покинули сирийский населенный пункт Уфания

УФАНИЯ (Сирия), 1 авг — РИА Новости. Порядка 300 боевиков и членов их семей согласились покинуть населенный пункт Уфания в сирийской провинции Эль-Кунейтра и переместиться на север страны в зону деэскалации в Идлибе, сообщил начальник отдела Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Дамаске полковник Владимир Залозный.

"Сегодня по результатам предварительной договоренности, достигнутой офицерами ЦПВС (с боевиками — ред.), проводится очередная акция по выводу боевиков и членов их семей из населенного пункта Уфания в Идлибскую зону деэскалации. Предварительное количество боевиков и членов их семей оценивается в 300 человек", — сказал Залозный.

Он также добавил, что для вывоза боевиков с семьями в населенном пункте подготовлено шесть автобусов. "Условия вывода боевиков не меняются и остаются прежние по наличию оружия и боеприпасов — это один автомат и три магазина, а у полевого командира еще и пистолет", — отметил представитель ЦПВС.

Перед тем, как покинуть населенный пункт, всех убывающих тщательно досматривают российские военные. Оружие и боеприпасы, которые не попадают под названные критерии, изымается и сдается на пункт сбора.

Как сообщалось ранее, в провинции Идлиб на севере Сирии создана зона деэскалации конфликта, куда могут переместиться боевики, которые отказались примириться и добровольно сложить оружие, а также их семьи. При этом российскими военными в Идлибе совместно с сирийскими властями организован гуманитарный коридор, через который подконтрольную боевикам провинцию могут покинуть мирные жители.

В ЦПВС ранее сообщали, что всего провинцию Эль-Кунейтра согласились покинуть несколько тысяч непримиримых участников незаконных вооруженных формирований.