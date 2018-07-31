Саммит лидеров стран-гарантов перемирия в Сирии пройдет после 7 сентября

СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. Саммит лидеров стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Ирана, Турции) состоится в Тегеране, скорее всего, после саммита лидеров РФ, Турции, Франции, ФРГ, назначенного на 7 сентября, заявил в интервью РИА Новости глава российской делегации на десятом раунде переговоров по Сирии в астанинском формате Александр Лаврентьев.

"К седьмому числу, я думаю, мы не успеем, наверное, подготовить встречу президентов трех стран-гарантов в Тегеране. Скорее всего, это будет несколько позже, потому что у нашего президента тоже очень загруженный график международных встреч, и его надо тщательно подготовить", — заявил Лаврентьев, занимающий должность спецпредставителя президента РФ по Сирии.

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