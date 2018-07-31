Страны-гаранты хотят помочь беженцам безопасно вернуться в Сирию

Люди на телеге на улице в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Архивное фото

Люди на телеге на улице в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Архивное фото

СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. Страны-гаранты мирного процесса в Сирии намерены помочь сирийским беженцам безопасно и организованно вернуться на родину, сообщил во вторник РИА Новости помощник министра иностранных дел Ирана Хоссейн Джабери Ансари.

"Вопрос возвращения сирийских беженцев на родину не входил в число приоритетных тем ранее, потому что условия в Сирии, кризис и война не позволяли нам сделать это, с возвращением безопасности и спокойствия в большинство районов Сирии мы начали обсуждать это за "столом переговоров" и много вели речь об этом на наших встречах. Цель государств-гарантов — помочь беженцам вернуться в страну, в свои города, деревни и дома, откуда они бежали, безопасно и организованно", — отметил Ансари.

Он отметил, что беженцы должны вернуться в свои дома, откуда они бежали, а не в другие районы.

По словам представителя иранского МИД, необходимо больше обсуждать эту тему для достижения механизмов и вариантов, чтобы облегчить возвращение беженцев.

В десятом раунде переговоров по сирийской проблематике в астанинском формате, проходивших 30-31 июля в Сочи, участие приняли делегации стран-гарантов перемирия в САР (РФ, Иран, Турция), ООН, а также представители правительства и оппозиции Сирии.