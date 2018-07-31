Специальная встреча по конституционному комитету Сирии пройдет в Женеве

СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. Окончательная договоренность по конституционному комитету может быть достигнута на встрече в Женеве, сообщил во вторник РИА Новости помощник министра иностранных дел Ирана Хоссейн Джабери Ансари.

"Страны-гаранты обменялись на переговорах взглядами на создание конституционного комитета с господином де Мистурой с целью оказать помощь и облегчить формирование этого комитета. Мы договорились продолжить переговоры и созвать примерно через месяц в Женеве специальную встречу по этому вопросу, мы стремимся достигнуть окончательной договоренности по комитету на нашей встрече в Женеве, чтобы его работа началась как можно скорее", — сказал Ансари.

В десятом раунде переговоров по сирийской проблематике в астанинском формате, проходивших 30-31 июля в Сочи, участие приняли делегации стран-гарантов перемирия в САР (РФ, Иран, Турция), ООН, а также представители правительства и оппозиции Сирии.