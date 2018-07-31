Москва и Токио договорились провести консультации по гумпомощи Сирии

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава МИД Японии Таро Коно и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед переговорами в Москве

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава МИД Японии Таро Коно и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед переговорами в Москве

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Москва и Токио договорились провести российско-японские консультации по оказанию гуманитарной помощи Сирии, заявил во вторник глава внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно.

"В рамках сотрудничества на международной арене мы договорились провести японо-российские консультации по вопросам оказания гуманитарной помощи Сирии. Такие контакты предполагается осуществлять в рамках межведомственного плана консультаций на 2018-2019 гг.", — сказал министр по итогам встречи в формате "2+2" (переговоры глав МИД и минобороны двух стран) в Москве.

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