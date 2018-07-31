Россия готова помочь сирийской оппозиции в ликвидации боевиков в Идлибе

СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. Москва готова оказать помощь сирийской оппозиции в Идлибе в ликвидации боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра*" (запрещена в РФ), заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
В десятом раунде переговоров по сирийской проблематике в астанинском формате, проходивших 30-31 июля в Сочи, участие приняли делегации стран-гарантов перемирия в САР (РФ, Иран, Турция), ООН, а также представители правительства и оппозиции Сирии.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>