Россия готова помочь сирийской оппозиции в ликвидации боевиков в Идлибе

СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. Москва готова оказать помощь сирийской оппозиции в Идлибе в ликвидации боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра*" (запрещена в РФ), заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

"Вопрос надо решать в комплексе. Если умеренной оппозиции удастся предпринять какие-то конкретные меры против боевиков и справиться с этой задачей самостоятельно — ради бога, мы готовы. Если нужна наша помощь — мы готовы её оказать, мы об этом открыто говорили представителям оппозиции. И поэтому рассчитываем на то, что им это удастся сделать", —заявил Лаврентьев.

В десятом раунде переговоров по сирийской проблематике в астанинском формате, проходивших 30-31 июля в Сочи, участие приняли делегации стран-гарантов перемирия в САР (РФ, Иран, Турция), ООН, а также представители правительства и оппозиции Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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