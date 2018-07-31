Сирийская оппозиция надеется, что Идлиб станет зоной постоянного перемирия

СОЧИ, 31 июл – РИА Новости. Глава делегации сирийской оппозиции на десятом раунде переговоров по Сирии в астанинском формате в Сочи Ахмад Тома заявил, что хочет превращения провинции Идлиб в зону постоянного перемирия.

Он рассказал, что ситуация в Идлибе была одной из тем на переговорах и встречах с делегациями РФ и ООН.

"Мы хотим превращения Идлиба из зоны деэскалации в зону постоянного прекращения огня", — заявил Тома на пресс-конференции.

Присутствие турецкого союзника в пунктах наблюдения на границах зоны деэскалации гарантирует, что район является безопасным, отметил Тома. Он подчеркнул, что оппозиция "всегда призывала к миру", а угрозы Дамаска начать операцию в Идлибе не страшны.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>