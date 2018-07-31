Страны-гаранты перемирия в Сирии приняли заявление по итогам Астаны-10

СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. Страны-гаранты перемирия в Сирии — Россия, Турция и Иран — приняли совместное заявление по итогам 10-й международной встречи в Сочи в астанинском формате. Текст коммюнике зачитал спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Стороны подтвердили свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии и договорились о следующем: стороны выразили готовность продолжить борьбу с терроризмом в Сирии с целью окончательной ликвидации запрещенных в РФ террористических группировок "Исламское государство"*, "Джебхат ан-Нусра"* и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой"* или ИГ*, которых признал таковыми СБ ООН", — процитировал Лаврентьев заявление стран-гарантов перемирия в САР.

Он отметил, что стороны выразили приверженность противостоянию сепаратистским намерениям, "целью которых является подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран".

"Стороны продолжат совместные усилия для продвижения процесса политического урегулирования в Сирии, ведомого и осуществляемого самими сирийцами для создания условий для скорейшего начала работы комиссии по конституции в Женеве в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и резолюции 2254 Совбеза ООН ", — сообщил он.

Россия, Иран и Турция выразили удовлетворенность консультациями со спецпосланником ООН по Сирии 31 июля в Сочи и условились с ним о проведении очередного раунда консультаций в Женеве в сентябре 2018 года.

Стороны также призвали международное сообщество увеличить поставки гумпомощи в Сирию и оказать помощь в разминировании.

"Стороны… начали дискуссии в координации с международным сообществом и специализированными международными агентствами… с тем, чтобы создать условия, необходимые для безопасного и добровольного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев в места их проживания в Сирии", — говорится в документе.

Как отметил Лаврентьев, страны-гаранты будут продолжать совместные усилия с целью укрепления доверия между конфликтующими сторонами в Сирии, в том числе в формате рабочей группы по освобождению заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести при участии экспертов ООН и международного комитета Красного Креста.

"Стороны решили провести следующую международную встречу такого уровня в ноябре 2018 года", — процитировал спецпредставитель заявление.

* Террористические группировки, запрещенные в России.

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