Страны-гаранты перемирия в Сирии приняли заявление по итогам Астаны-10

СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. Страны-гаранты перемирия в Сирии — Россия, Турция и Иран — приняли совместное заявление по итогам 10-й международной встречи в Сочи в астанинском формате. Текст коммюнике зачитал спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
Он отметил, что стороны выразили приверженность противостоянию сепаратистским намерениям, "целью которых является подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран".
"Стороны продолжат совместные усилия для продвижения процесса политического урегулирования в Сирии, ведомого и осуществляемого самими сирийцами для создания условий для скорейшего начала работы комиссии по конституции в Женеве в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и резолюции 2254 Совбеза ООН ", — сообщил он.
Россия, Иран и Турция выразили удовлетворенность консультациями со спецпосланником ООН по Сирии 31 июля в Сочи и условились с ним о проведении очередного раунда консультаций в Женеве в сентябре 2018 года.
"Стороны… начали дискуссии в координации с международным сообществом и специализированными международными агентствами… с тем, чтобы создать условия, необходимые для безопасного и добровольного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев в места их проживания в Сирии", — говорится в документе.
Как отметил Лаврентьев, страны-гаранты будут продолжать совместные усилия с целью укрепления доверия между конфликтующими сторонами в Сирии, в том числе в формате рабочей группы по освобождению заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести при участии экспертов ООН и международного комитета Красного Креста.
"Стороны решили провести следующую международную встречу такого уровня в ноябре 2018 года", — процитировал спецпредставитель заявление.
* Террористические группировки, запрещенные в России.
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