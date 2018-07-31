Сирийские военные освободили от террористов провинцию Дераа

СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. Правительственные силы полностью освободили от террористов провинцию Дераа на юго-западе Сирии, заявил глава делегации правительства арабской республики на переговорах в Сочи Башар аль-Джаафари.

"В первую очередь мы говорим о большой победе, об освобождении города Дераа и окрестностей этого населенного пункта, а также об освобождении района Голан до тех границ, которые существовали ранее", — отметил он.

Также Джаафари обвинил Турцию в нарушении суверенитета Сирии, а Израиль в помощи боевикам.

"Решительное продвижение сирийской национальной армии вынудило террористические группировки и боевиков бежать с территории Сирии через оккупированные Голанские высоты на территорию Израиля, откуда они были переправлены в Иорданию с последующей транспортировкой в другие страны, в первую очередь США", — заявил глава делегации.

Кроме того, он напомнил, что Анкара как гарант обязалась соблюдать суверенитет Сирии, но в десятый раз нарушила договоренности, оккупировав север страны.

"Турция — это единственная страна астанинского формата, которая нарушает свои обязательства, принятые на себя", — добавил Джаафари.

Он также отметил, что турецкие власти говорят на языке лицемерия, заявляя о приверженности обязательствам на переговорах в астанинском формате и затем нарушая их.

Бои в Дераа

Накануне правительственные войска восстановили контроль над поселением Шаджра — крупнейшим и одним из последних оплотов "Исламского государства"* в Дераа. После этого под контролем ИГ* оставались еще пять деревень и около 25 квадратных километров территории.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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