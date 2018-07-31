СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. Россия, Иран, Турция продолжат поддерживать усилия по созданию комиссии по конституции Сирии, ждут встречи со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой в Женеве в сентябре, говорится в проекте итогового заявления Астаны-10, поступивший в распоряжение РИА новости.

"Стороны продолжат совместные усилия, направленные на продвижение под руководством сирийцев процесс политического урегулирования для создания условий для облегчения начала работы комиссии по конституции в Женеве как можно скорее в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и резолюции 2254 Совбеза ООН ", — говорится в проекте итогового заявления.

"Они выразили удовлетворенность полезными консультациями со спецпосланником ООН по Сирии и договорились с ним созвать следующий раунд консультаций в женеве в сентябре 2018 года", — говорится в проекте итогового заявления.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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