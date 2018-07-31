СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура намерен провести консультации по формированию конституционной комиссии Сирии в Женеве в начале сентября с представителями стран-гарантов перемирия (РФ, Иран, Турция), сообщила пресс-служба де Мистуры.

Дипломат провел во вторник в Сочи параллельно с десятым раундом переговоров по Сирии в Сочи в астанинском формате встречу с представителями стран-гарантов для обсуждения конституционной комиссии САР.

"Спецпосланник намерен провести формальные консультации с Ираном, Россией и Турцией в самом начале сентября в Женеве, чтобы начать обсуждение формирования итогового списка конституционной комиссии Сирии", — говорится в заявлении пресс-службы, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>