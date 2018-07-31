Спецпосланник ООН встретится с представителями стран-гарантов по Сирии

СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура проведет во вторник в Сочи встречу с представителями стран-гарантов перемирия в Сирии (России, Турции и Ирана) для обсуждения конституционной комиссии САР, встреча начнется в 10.00 (совпадает с мск), сообщил РИА Новости участвующий в переговорах источник.

"Они начнут обсуждать эту тему в 10.00", — заявил источник.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил на брифинге в понедельник, что основное внимание на переговорах уделяется формированию конституционной комиссии САР.

В понедельник состоялись двусторонние консультации участников переговоров в закрытом формате и трехсторонняя встреча, а также четвёртое заседание рабочей группы по освобождению заключённых. На вторник назначены консультации и пленарное заседание.

В Сочи проходит десятый раунд переговоров по Сирии в астанинском формате.

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