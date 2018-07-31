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Война в Сирии
Война в Сирии

Сирийские беженцы покидают лагерь в провинции Эс-Сувейда

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© Фото : SANAГород Эс-Сувейда, СирияГород Эс-Сувейда, Сирия
© Фото : SANA

РСАС (Сирия), 31 июл — РИА Новости. Беженцы покидают лагерь в Рсасе в провинции Эс-Сувейда и возвращаются на освобожденные от боевиков территории, сообщил журналистам директор лагеря для вынужденных переселенцев Азза Сент Уйн.

На месте взрыва в Идлибе, Сирия. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
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"За время войны через этот лагерь для беженцев прошли 47 тысяч человек, сейчас здесь осталось 1073 человека. В последнее время люди уходят отсюда в свои города, которые освобождены от боевиков, и это не единичные случаи, а общая тенденция", — рассказал он.

Сент Уйн также отметил, что только за последние 20 дней лагерь покинуло более 20 семей, в каждой из которых по шесть-семь человек.

Смена профиля

До 2012 года домики с красочными рисунками на территории лагеря занимали школьники — здесь был летний оздоровительный пансионат, однако с началом боевых действий учреждению и его директору Аззе Сент Уйну пришлось сменить профиль деятельности и начать принимать тех, кто не мог жить в родных городах из-за боевиков.

"В 2012 году это место стало лагерем для беженцев — здесь люди со всех уголков Сирии: из Алеппо, Хомса, Дераа и других. Здесь мы обеспечиваем их всем необходимым: продуктами питания, водой, у нас есть даже своя школа", — отметил директор.

Он также рассказал, что в лагере удалось обеспечить высокий уровень образования. "Тридцать выпускников нашей школы уже поступили в Дамасский университет, и мы ими очень гордимся", — отмечает Сент Уйн.

Временный дом для всех

Флаг Сирии на улице в Дамаске. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
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Сами вынужденные переселенцы рады своему возвращению в свои родные города. При этом они благодарят администрацию лагеря за те несколько лет, которые они провели в нем.

"Меня здесь все устраивает, здесь, в этом лагере, у нас есть все необходимое, и мы ни в чем не нуждаемся", — сказала одна из жительниц лагеря Сухад Хаджани, которая пять лет назад приехала сюда из Восточной Гуты.

Другой житель лагеря Наси Аль-Джанади также благодарен этому месту, которое стало ему временным домом, однако спешит поскорее вернуться домой.

"Мы с семьей раньше жили в городе Нава, это на юге провинции Дераа. Мы давно хотели оттуда уехать, но боевики не пускали нас, прикрываясь, как живым щитом. Я знаю, что сейчас мой родной город освободили от боевиков и там снова безопасно, теперь я оформляю документы и сразу же возвращаюсь домой", — рассказал Аль-Джанади.

Ситуация с беженцами

Сирийские беженцы. Архивное фото
© AP Photo / SANA
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Для решения проблем по приему, распределению и размещению беженцев в Сирии по инициативе министерства обороны РФ создан специальный центр, который совместно с местными властями оказывает вынужденным переселенцам различную помощь.

По последним данным центра, за последние сутки в места постоянного проживания из лагерей на территории страны вернулись порядка 300 человек.

Кроме того, в настоящее время также продолжается процесс возвращения сирийских беженцев на родину с территории сопредельных государств. В частности, за две недели с территории Ливана вернулись более 2,8 тысячи человек, из Иордании — 318 человек, а с 30 сентября 2015 года по настоящее время в Сирию вернулось уже свыше 232 тысяч граждан.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
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