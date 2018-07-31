Сирийские беженцы покидают лагерь в провинции Эс-Сувейда

РСАС (Сирия), 31 июл — РИА Новости. Беженцы покидают лагерь в Рсасе в провинции Эс-Сувейда и возвращаются на освобожденные от боевиков территории, сообщил журналистам директор лагеря для вынужденных переселенцев Азза Сент Уйн.

"За время войны через этот лагерь для беженцев прошли 47 тысяч человек, сейчас здесь осталось 1073 человека. В последнее время люди уходят отсюда в свои города, которые освобождены от боевиков, и это не единичные случаи, а общая тенденция", — рассказал он.

Сент Уйн также отметил, что только за последние 20 дней лагерь покинуло более 20 семей, в каждой из которых по шесть-семь человек.

Смена профиля

До 2012 года домики с красочными рисунками на территории лагеря занимали школьники — здесь был летний оздоровительный пансионат, однако с началом боевых действий учреждению и его директору Аззе Сент Уйну пришлось сменить профиль деятельности и начать принимать тех, кто не мог жить в родных городах из-за боевиков.

"В 2012 году это место стало лагерем для беженцев — здесь люди со всех уголков Сирии: из Алеппо, Хомса, Дераа и других. Здесь мы обеспечиваем их всем необходимым: продуктами питания, водой, у нас есть даже своя школа", — отметил директор.

Он также рассказал, что в лагере удалось обеспечить высокий уровень образования. "Тридцать выпускников нашей школы уже поступили в Дамасский университет, и мы ими очень гордимся", — отмечает Сент Уйн.

Временный дом для всех

Сами вынужденные переселенцы рады своему возвращению в свои родные города. При этом они благодарят администрацию лагеря за те несколько лет, которые они провели в нем.

"Меня здесь все устраивает, здесь, в этом лагере, у нас есть все необходимое, и мы ни в чем не нуждаемся", — сказала одна из жительниц лагеря Сухад Хаджани, которая пять лет назад приехала сюда из Восточной Гуты.

Другой житель лагеря Наси Аль-Джанади также благодарен этому месту, которое стало ему временным домом, однако спешит поскорее вернуться домой.

"Мы с семьей раньше жили в городе Нава, это на юге провинции Дераа. Мы давно хотели оттуда уехать, но боевики не пускали нас, прикрываясь, как живым щитом. Я знаю, что сейчас мой родной город освободили от боевиков и там снова безопасно, теперь я оформляю документы и сразу же возвращаюсь домой", — рассказал Аль-Джанади.

Ситуация с беженцами

Для решения проблем по приему, распределению и размещению беженцев в Сирии по инициативе министерства обороны РФ создан специальный центр, который совместно с местными властями оказывает вынужденным переселенцам различную помощь.

По последним данным центра, за последние сутки в места постоянного проживания из лагерей на территории страны вернулись порядка 300 человек.

Кроме того, в настоящее время также продолжается процесс возвращения сирийских беженцев на родину с территории сопредельных государств. В частности, за две недели с территории Ливана вернулись более 2,8 тысячи человек, из Иордании — 318 человек, а с 30 сентября 2015 года по настоящее время в Сирию вернулось уже свыше 232 тысяч граждан.