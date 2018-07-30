Военные уничтожили беспилотник, летевший к авиабазе Хмеймим

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Боевики запустили очередной беспилотник в направлении авиабазы Хмеймим в Сирии, дрон уничтожен, база функционирует в плановом режиме, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

"В темное время суток 29 июля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории. Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на безопасном удалении от авиабазы", — сказал Цыганков.

Он уточнил, что пострадавших или материального ущерба нет.

Атаки боевиков

Российские комплексы ПВО ранее уже перехватывали несколько малоразмерных летательных аппаратов неподалеку от базы Хмеймим. Пострадавших и ущерба в результате операций не было.

Последняя попытка атаки произошла 27 июля. "Средствами контроля воздушного пространства ВКС России был обнаружен приближавшийся к российской авиабазе Хмеймим с северо-западного направления БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия", — сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Воздушную цель удалось уничтожить на удалении от авиабазы.

До этого в начале июля были уничтожены еще два дрона неизвестного происхождения.