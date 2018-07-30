Военные уничтожили беспилотник, летевший к авиабазе Хмеймим

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Боевики запустили очередной беспилотник в направлении авиабазы Хмеймим в Сирии, дрон уничтожен, база функционирует в плановом режиме, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.
Он уточнил, что пострадавших или материального ущерба нет.
Атаки боевиков
Последняя попытка атаки произошла 27 июля. "Средствами контроля воздушного пространства ВКС России был обнаружен приближавшийся к российской авиабазе Хмеймим с северо-западного направления БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия", — сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Воздушную цель удалось уничтожить на удалении от авиабазы.
До этого в начале июля были уничтожены еще два дрона неизвестного происхождения.
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