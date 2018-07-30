Число нарушений в Идлибской зоне деэскалации в Сирии выросло в полтора раза

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Количество нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, возросло в полтора раза за последнюю неделю, сообщил на брифинге в понедельник начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, за последнюю неделю резко возросло количество нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. С 23 по 29 июля зарегистрировано 65 случаев обстрелов. Количество нарушений по сравнению с предыдущей неделей увеличилось в полтора раза", — сказал он.

Цыганков сообщил, что в течение суток были дважды зафиксированы обстрелы в населенных пунктах Кинсибба, Ройсет-Рушу, единичные обстрелы в населенных пунктах Машария и Икко провинции Латакия, а также в жилых кварталах районов Аль-Хамдания (трижды) и Маканис-эд-Дувайри (дважды) города Алеппо.

"Вследствие обстрела боевиками из систем РСЗО квартала "Проект 3000" в районе Аль-Хамдания города Алеппо, по предварительным данным, погибли двое и ранены шесть мирных жителей", — сказал Цыганков.

В Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулись 73 820 жителей, а за прошедшие сутки в свои дома возвратился 89 сирийцев.

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