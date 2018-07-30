В Сочи обсуждают новый список кандидатов в конституционную комиссию Сирии

СОЧИ, 30 июл — РИА Новости. Обсуждаемый в рамках десятого раунда переговоров по Сирии в Сочи в астанинском формате список кандидатов в конституционную комиссию САР является новым, поданный ранее Дамаском не рассматривается, заявил РИА Новости источник, близкий к переговорам.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил на брифинге в понедельник, что участники переговоров "Астана-10" обсуждают состав кандидатов в конституционную комиссию Сирии от гражданского общества САР.

Директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин в июне заявил РИА Новости, что список от гражданского общества САР подан официальным Дамаском в ООН и проходит "апробацию" у спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

"Этот список новый, тот (поданный весной — ред.) — старый", — пояснил близкий к переговорам источник.

По его словам, идет обсуждение кандидатур участников комиссии.

Ранее свои списки кандидатур в ООН подали правительство Сирии и оппозиция, в каждом по 50 человек. Де Мистура заявлял о намерении включить в итоговый состав комиссии около 30% женщин, он будет включать порядка 40 человек.