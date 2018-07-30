На саммите в Турции могут появиться новые идеи по урегулированию в Сирии

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россия выступает за активный обмен мнениями по сирийскому урегулированию, саммит по САР в Стамбуле может привести к появлению новых идей по урегулированию сирийского кризиса, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 7 сентябре в Стамбуле состоится саммит лидеров Турции, России, Германии и Франции. Говоря о формате встречи, Богданов определил ее как встречу "стран, которые участвуют, с одной стороны, в астанинском формате, а с другой стороны — в малой группе по Сирии".

"Мы всегда выступаем за то, чтобы чаще общаться, иметь возможность обменяться информацией, оценками, соображениями, провести общий анализ и может быть какие-то будут возникать полезные идеи, которые можно предлагать потом сирийским сторонами с тем, чтобы на базе резолюции 2254… поощрять к более энергичным контактам на разных площадках и в Сочи, и в формате Астаны и, естественно, в Женеве", — заявил он, отвечая на вопрос об отношении Москвы к идее проведения такой встречи.

При этом Богданов затруднился оценить возможность присоединения США к этому формату, напомнив, в свою очередь, что такой международный формат урегулирования в Сирии, где участвуют США и Россия, есть.

"Я имею в виду международную группу поддержки Сирии, где были США. Тогда (бывший госсекретарь США) Джон Керри вместе с нашим министром Сергеем Лавровым и (спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном) де Мистурой даже образовывали некий президиум. Тогда было довольно много стран, и как раз все основные участники усилий международных по содействию урегулированию в Сирии, включая и США, и Иран, и Турцию, и ряд арабских стран, и Лигу арабских государств, и Евросоюз. Был такой формат и в принципе его никто не распускал, формально он существует", — добавил Богданов.

Он пояснил, что созданные в рамках этой группы рабочие группы — по гуманитарным вопросам и по вопросам обеспечения прекращения огня — работают в Женеве на регулярной основе. "Раньше они встречались вообще раз в неделю, сейчас, по-моему, один раз в две недели. Поэтому эти форматы продолжают действовать и они были рождены именно по итогам дискуссии, работы с участием американцев и нас, постоянных членов Совета безопасности — и китайцы были, естественно, и Франция, и Великобритания, а также арабы, Иран и Турция", — заявил дипломат.

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