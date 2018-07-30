На Астане-10 во вторник планируются четырехсторонние консультации с ООН

СОЧИ, 30 июл — РИА Новости. Четырехсторонние консультации стран-гарантов астанинского процесса с ООН пройдут во вторник, сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

"Утром состоятся плотные консультации в четырехстороннем формате — это три страны-гаранта и спецпосланник ООН Стаффан де Мистура, после этого у нас будет встреча с оппозицией, которая, как вы знаете, тоже находится здесь", — сообщил Лаврентьев журналистам.

В десятом раунде переговоров по сирийской проблематике в астанинском формате, который проходит 30-31 июля в Сочи, участвуют делегации стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция), ООН, а также правительства и оппозиции Сирии.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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