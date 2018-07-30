На Астане-10 обсуждают возвращение беженцев в Сирию

Сирийцы уезжают из лагеря для беженцев в долине Бекаа в Ливане. Архивное фото

Сирийцы уезжают из лагеря для беженцев в долине Бекаа в Ливане. Архивное фото

СОЧИ, 30 июл — РИА Новости. Вопрос возвращения беженцев в Сирию обсуждается между странами-гарантами и с ООН в рамках десятого раунда переговоров в астанинском формате, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Все мы прекрасно понимаем, что этот процесс должен быть добровольный, но одновременно не надо и препятствовать возвращению сирийских беженцев на родину и блокировать этот процесс искусственно", — заявил дипломат журналистам в ходе брифинга.

"Все эти вопросы мы обсуждаем и обсуждали в ходе наших консультаций и с представителями Организации объединенных наций, и между собой — между делегациями стран-гарантов", — добавил он.

Десятый раунд "Астаны" стартует в понедельник и продлится два дня. В нем будут участвовать делегации стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция), ООН, а также правительства и оппозиции Сирии. США не будут участвовать во встрече, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.

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