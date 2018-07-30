Источник усомнился, что на Астане-10 достигнут соглашение по Идлибу

СОЧИ, 30 июл — РИА Новости. Какое-либо соглашение по решению проблемы сирийской провинции Идлиб вряд ли будет достигнуто на десятом раунде переговоров астанинского формата по Сирии в Сочи, заявил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"Скорее всего, по Идлибу сейчас не будет договоренности, раз так мало приехало оппозиционеров, и Турция не прислала своих. Это значит, что вопрос не будет решен", — заявил источник.

Провинция Идлиб была захвачена боевиками и группировкой "Джебхат ан-Нусра"* в 2015 году. По условиям соглашений о примирении туда по гуманитарным коридорам вывозили боевиков из радикальных группировок, отказавшихся сдаться сирийским правительственным войскам в Алеппо, Хомсе и Восточной Гуте в окрестностях Дамаска, где проводились антитеррористические операции. Сейчас в этот регион перемещаются члены непримиримых бандформирований с юга Сирии — из Дераа и Эль-Кунейтры.

В 2017 году провинция Идлиб вошла в северную зону деэскалации, ответственность за которую несет Турция, являющаяся вместе с Россией и Ираном гарантом перемирия в Сирии в рамках астанинского процесса.

В ходе интервью российским журналистам 26 июля президент Сирии Башар Асад заявил, что провинция Идлиб и другие места нахождения террористов станут приоритетными направлениями действий для войск республики.

*Террористическая организация, запрещена в России

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