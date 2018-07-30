На переговоры в Сочи прибыла делегация сирийского правительства

СОЧИ, 30 июл — РИА Новости. Делегация сирийского правительства, которую возглавляет постоянный представитель республики при ООН Башар Джаафари, прибыла в Сочи на десятый раунд переговоров в "астанинском" формате по сирийскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости.

На встрече, которая начнется в понедельник, будут присутствовать представители стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция). Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев, турецкую — замглавы МИД Седат Онал, от Ирана — помощник министра иностранных дел Хоссейн Джабери Ансари.

По прибытии глава сирийской делегации не стал отвечать на вопросы журналистов.

ООН будет представлена де Мистурой, сопровождать которого будет команда экспертов, чтобы предоставить техническую помощь странам-гарантам, особенно по вопросам задержанных, похищенных и пропавших людей. МИД России также пригласил на встречу в Сочи верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Ожидается, что в переговорах примет участие и делегация сирийской оппозиции во главе с Ахмадом Тома.

Как ожидается, в понедельник состоятся закрытые экспертные встречи, на вторник назначено пленарное заседание.

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