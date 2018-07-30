АБУ-ЭД-ДУХУР (Сирия), 30 июл — РИА Новости. По организованному российскими военными гуманитарному коридору в поселке Абу-эд-Духур продолжают выходить мирные жители из сирийской провинции Идлиб, которая пока остается под контролем боевиков. Специалисты Центра приема, распределения и размещения беженцев помогают людям восстановить документы, а российские военные врачи проводят медицинские осмотры переселенцев.

"У нас организовано взаимодействие с губернатором провинции, создана комиссия, которая занимается вопросами возвращения беженцев и проверки документов. Очень много людей возвращается, у кого во время боевых действий сгорели личные документы и на имущество", — рассказал начальник филиала Центра приема, распределения и размещения беженцев в провинции Алеппо Олег Демьяненко.

Он добавил, что всех переселенцев также проверяют по сирийским базам данных и выявляют тех, у кого есть проблемы с законом. Кроме того, перед началом движения по гуманитарному коридору всех тщательно проверяют на наличие оружия и взрывчатки, так как их вывоз запрещен.

"Были случаи, когда у людей находили металлические предметы, спрятанные в мешках — они пытались вывезти ножи или даже огнестрельное оружие", — сказал сапер сирийских правительственных войск Худам Танкер, который занимается досмотром переселенцев. Однако такие случаи, по его словам, редкость — в основном люди везут с собой личные вещи, домашних животных и скот.

Медицинские осмотры

Проходящих через гуманитарный коридор обязательно осматривают российские военные медики, которые констатируют, что проблемы со здоровьем есть почти у каждого.

"Основная масса заболеваний — это кожная патология и болезни органов дыхания. Сейчас мы уже осмотрели детей, а также матерей — всем даны рекомендации по лечению и уходу за детьми, а также людей обеспечили медикаментами на первое время", — сообщил старший офицер отдела медицинского обеспечения российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Алексей Пикулев.

Долгожданная свобода

Жители, которые покидают контролируемые боевиками районы, долго ждали этого дня. "Наш дом всего в нескольких километрах отсюда. На территории, занятой боевиками, мы оказались случайно — приехали к родственникам и район был захвачен. Несколько лет мы провели в плену", — рассказывает Айша Ахмед, которая выходит через коридор.

Ахмед добавляет, что двое ее сыновей до сих пор остаются на захваченной территории, так как боевики отпускают только стариков, женщин и детей.

Всех вынужденных переселенцев также обеспечивают горячим питанием.

Ситуация в Идлибе

Провинция Идлиб была захвачена боевиками и запрещенной в РФ террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра"* в 2015 году. По условиям соглашений о примирении туда по гуманитарным коридорам вывозили боевиков из радикальных группировок, отказавшихся сдаться сирийским правительственным войскам в Алеппо, Хомсе и Восточной Гуте в окрестностях Дамаска, где проводились антитеррористические операции. Сейчас в этот регион перемещаются члены непримиримых бандформирований с юга Сирии — из Дераа и Эль-Кунейтры.

В 2017 году провинция Идлиб вошла в северную зону деэскалации, ответственность за которую несет Турция, являющаяся вместе с Россией и Ираном гарантом перемирия в Сирии в рамках астанинского процесса.

В ходе интервью российским журналистам 26 июля президент Сирии Башар Асад заявил, что провинция Идлиб и другие места нахождения террористов станут приоритетными направлениями действий для войск республики.

* Запрещенная в России террористическая организация