Более миллиона беженцев вернулись домой с начала операции России в Сирии

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Около 1,2 миллиона сирийцев вернулись в свои дома из лагерей для беженцев с сентября 2015 года, следует из инфографики, опубликованной в газете российских вооруженных сил "Красная звезда".

"Вернулись в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц с сентября 2015 года 1.186 тысячи сирийских граждан", — говорится с инфографике.

С сентября 2015 года Россия по запросу официального Дамаска проводила в Сирии операцию против террористов.