Делегацию сирийской оппозиции на переговорах в Сочи возглавит Ахмад Тома

СОЧИ, 29 июл — РИА Новости. Делегация сирийской оппозиции прибудет на десятый раунд переговоров по сирийской проблематике в Сочи в составе около десяти человек, возглавит ее Ахмад Тома, заявил РИА Новости в воскресенье официальный представитель делегации Айман аль-Асими.

Тома уже возглавлял вооруженную оппозицию на предыдущих переговорах.

"Делегация не более 10 человек. Глава делегации — Ахмад Тома. Я глава комитета по общению со СМИ", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, делегация оппозиции в первую очередь намерена обсудить ситуацию в Идлибе с гуманитарной точки зрения и вопрос заключенных.

"Надеемся, что РФ окажет давление на Иран и власти Сирии. Мы ожидаем, что ситуация перейдет от эскалации насилия к перемирию. Очень надеемся на роль Турции и РФ, конечно", — заявил спикер делегации.

Ахмад Тома возглавлял ранее так называемое временное правительство Сирии.