В Сочи участники переговоров по Сирии обсудят возвращение беженцев

СОЧИ, 29 июл — РИА Новости. Участники десятого раунда переговоров по сирийской проблематике в "астанинском" формате в Сочи обсудят традиционные для формата вопросы в свете последних мировых событий, одним из вопросов станет тема возвращения беженцев, заявил РИА Новости член делегации РФ.

"Это будут традиционные переговоры в астанинском формате. Мы будем обсуждать все вопросы в свете последних изменений ситуации на Земле. Возвращение беженцев тоже на повестке дня, один из вопросов, особенно потому, что во встрече на этот раз примет участие представитель комиссариата ООН по беженцам, помимо Стаффана де Мистуры", — заявил РИА Новости член российской делегации.

На встрече, стартующей в понедельник, будут присутствовать представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция). Судя по опыту предыдущих встреч в Астане, страны будут представлены на уровне заместителей министров иностранных дел.

ООН будет представлена на встрече спецпосланником генсека организации по Сирии Стаффаном де Мистурой, сопровождать которого будет команда экспертов ООН, чтобы предоставить требуемую техническую помощь странам-гарантам, особенно по вопросам задержанных, похищенных и пропавших людей. МИД России также пригласил на встречу в Сочи верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов ранее сообщал, что в рамках встречи в Сочи состоятся специальные консультации с де Мистурой.

Кроме того, в переговорах будет участвовать правительство Сирии – состав делегации не изменился со времени предыдущих переговоров. Ожидается участие и делегации сирийской оппозиции.

Как ожидается, в понедельник состоятся закрытые экспертные встречи, на вторник назначено пленарное заседание.