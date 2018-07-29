В Сочи участники переговоров по Сирии обсудят возвращение беженцев

СОЧИ, 29 июл — РИА Новости. Участники десятого раунда переговоров по сирийской проблематике в "астанинском" формате в Сочи обсудят традиционные для формата вопросы в свете последних мировых событий, одним из вопросов станет тема возвращения беженцев, заявил РИА Новости член делегации РФ.
На встрече, стартующей в понедельник, будут присутствовать представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция). Судя по опыту предыдущих встреч в Астане, страны будут представлены на уровне заместителей министров иностранных дел.
ООН будет представлена на встрече спецпосланником генсека организации по Сирии Стаффаном де Мистурой, сопровождать которого будет команда экспертов ООН, чтобы предоставить требуемую техническую помощь странам-гарантам, особенно по вопросам задержанных, похищенных и пропавших людей. МИД России также пригласил на встречу в Сочи верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Кроме того, в переговорах будет участвовать правительство Сирии – состав делегации не изменился со времени предыдущих переговоров. Ожидается участие и делегации сирийской оппозиции.
Как ожидается, в понедельник состоятся закрытые экспертные встречи, на вторник назначено пленарное заседание.
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