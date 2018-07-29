Российская делегация прибыла в Сочи на десятый раунд переговоров по Сирии

СОЧИ, 29 июл – РИА Новости. Российская делегация прибыла в Сочи на десятый раунд переговоров по Сирии "Астана-10", передает корреспондент РИА Новости.

В составе российской делегации в Сочи прибыли заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин, советник спецпосланника ООН по Сирии Виталий Наумкин и другие эксперты. Вскоре ожидается прибытие спецпредставителя президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева.

Основное внимание на переговорах будет уделено ситуации в Сирии, учитывая последние достижения в борьбе с террористами на юге страны, а также гуманитарной ситуации, в частности положению беженцев и лиц, содержащихся под стражей.

В середине мая состоялся девятый раунд переговоров по Сирии в Астане. Он завершился принятием совместного заявления стран-гарантов, где, в частности, упоминалось, что в июле состоятся переговоры по Сирии в рамках астанинского формата. Они, в отличие от предыдущих раундов, будут проходить не в столице Казахстана, а в Сочи. Кроме того, страны-гаранты договорились проводить консультации с представителями ООН и сторонами конфликта по началу работы конституционной комиссии.